一周盤前股市解析／重電、能源、軍工 聚光

經濟日報／ 記者 周克威
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股上周五（20日）漲42點，收在22,045點，成交金額擴增至逾4,400億元；技術面上，指數小幅衝高後上下震盪收漲，但未能收復短期均線，短線延續整理，加上美國周末時空襲伊朗，市場法人建議，持股需保持高度風險意識。

統一投顧協理陳晏平表示，緯創（3231）新廠的產能由輝達全包，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產，代表AI訂單持續成長，台股長線看好，但美軍周末時空襲伊朗，加上外資空單高漲，因此，短線仍留意外來風險。

操作建議低接不追高，選股方向以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置。推薦族群聚焦AI概念股、機器人、記憶體、科技材料升級或替代概念、重電、能源及軍工等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美聯準會維持利率不變，點陣圖顯示2025年底前仍可能降息兩次，但19位決策官員中有七人預期今年不會降息，顯示內部分歧升高，且外資期貨未平倉淨空單口數在結算過後進一步升高。

台新投顧協理范婉瑜認為，觀察電金傳三大類股，金融因籌碼優勢而相對持穩，傳產前五月營收大多表現不佳，僅軍工、化工、生技、電機等族群較具題材，傳產指數中黑K破線；電子仍以AI為主軸，營收成長力道強，相關的半導體、零組件、組裝等族群逢回可留意。

台股 AI

延伸閱讀

極有可報復美國！伊朗將如何反擊 專家推估有「這些手段」

稱成功打擊伊朗核子能力 美防長：非要推翻伊朗政權

美國攻擊伊朗造成市場難以預測的外溢影響 亞洲市場尤其脆弱

美攻擊伊朗恐引發反擊…專家示警中東海域商船 青年運動：「遲早」會回應美國

相關新聞

台灣進入無核家園、綠能成未來亮點 法人點名6家台廠受惠

台灣正式進入無核家園，政府積極發展綠能，不過再生能源產業仍未能完全彌補缺口，國內大型法人機構預期，電廠利潤佳，綠電商機大...

台股神龍擺尾 力守22,000點關卡、周線收黑

加權指數20日上漲42點，收在22,045點，成交量4,638億元。籌碼面部分，三大法人賣超94.9億元，其中外資現貨買...

一周盤前股市解析／重電、能源、軍工 聚光

台股上周五（20日）漲42點，收在22,045點，成交金額擴增至逾4,400億元；技術面上，指數小幅衝高後上下震盪收漲，...

蔡明彥專欄／生技、汽車族群 可留意

上半年的台股交易本周逐漸進入尾聲。在接連受到大陸DeepSeek AI橫空出世，及川普對等關稅稅率超乎市場意料之外的高之...

就市論勢／電源供應、網通 聚焦

美國5月核心商品價格保持穩定，家居用品與服飾等價格未顯著上漲，顯示關稅效應尚未衝擊終端，惟業者提前準備的較低成本庫存已進一步消化，預期美國6月至7月終端價格將開始調漲。

美國攻打伊朗 台新投顧兵推 李鎮宇認為若海峽被封鎖將會是股市買點

美國在周日凌晨出兵攻打伊朗，對此法人犧牲假期在整個周日進行沙盤推演，其中，台新投顧進行六種情境的模擬分析，其中，以全面升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。