一周盤前股市解析／重電、能源、軍工 聚光

台股上周五（20日）漲42點，收在22,045點，成交金額擴增至逾4,400億元；技術面上，指數小幅衝高後上下震盪收漲，但未能收復短期均線，短線延續整理，加上美國周末時空襲伊朗，市場法人建議，持股需保持高度風險意識。

統一投顧協理陳晏平表示，緯創（3231）新廠的產能由輝達全包，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產，代表AI訂單持續成長，台股長線看好，但美軍周末時空襲伊朗，加上外資空單高漲，因此，短線仍留意外來風險。

操作建議低接不追高，選股方向以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置。推薦族群聚焦AI概念股、機器人、記憶體、科技材料升級或替代概念、重電、能源及軍工等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美聯準會維持利率不變，點陣圖顯示2025年底前仍可能降息兩次，但19位決策官員中有七人預期今年不會降息，顯示內部分歧升高，且外資期貨未平倉淨空單口數在結算過後進一步升高。

台新投顧協理范婉瑜認為，觀察電金傳三大類股，金融因籌碼優勢而相對持穩，傳產前五月營收大多表現不佳，僅軍工、化工、生技、電機等族群較具題材，傳產指數中黑K破線；電子仍以AI為主軸，營收成長力道強，相關的半導體、零組件、組裝等族群逢回可留意。