蔡明彥專欄／生技、汽車族群 可留意

上半年的台股交易本周逐漸進入尾聲。在接連受到大陸DeepSeek AI橫空出世，及川普對等關稅稅率超乎市場意料之外的高之影響，儘管後來川普宣布對等關稅暫緩三個月實施，期間只對進口商品課徵10%關稅；加上美、中對抗也在大陸使出稀土封鎖後，川普再度「TACO」讓雙方關稅戰也暫時休兵到8月中。

台股在這些國際政經重大變數反覆之中震盪劇烈，年線失而復得，目前再度進入攻防戰。但以去年底指數來看，截至上周為止，台股今年仍下跌約2.3%，台積電（2330）領軍的AI概念股仍是台股的中流砥柱。

上周全球超級央行周，包括台灣央行、美國聯準會等都發布最新經濟預測及利率決策。由於美國經濟仍呈現韌性，加上關稅對物價與就業的影響尚未顯現，即使在川普頻頻點名醜化批判下，Fed仍如市場預期地維持利率不變，但調降經濟成長、通膨等相關數據預期。

由於市場已經預期川普將會以提早宣布聯準會主席繼任人選的方式來引導市場利率下行，因此下半年美股早晚會開始反應降息、以及對等關稅不確定性釐清後的利多。

台股部分，上周央行理監事會議維持重貼現率不變、沒有再加碼房市管制，但也尚未因房市銷售急凍而放鬆調控。值得注意的是，央行最新的經濟預測與上個月主計處所發布的預測架構相呼應，認為上半年在搶運潮帶動下，我國經濟成長率將高達5.49%。

但下半年一方面因為客戶已提前拉貨，另一方面因為去年基期偏高，加上關稅的不確定性影響廠商投資、房市也降溫，因此經濟成長率將急速拉回到1%內，顯示下半年總體經濟成長將明顯放慢，不利股市上攻。

上周多家國內券商發表對下半年行情展望，對第3季看法多偏保守，原因除類似前述主計處及央行對下半年景氣的觀點外，除權旺季指數的扣抵也將抑制大盤上攻動能。多頭要再起的契機，只能冀望川普對等關稅輪廓逐漸釐清，及中東危機解除，再搭配美股開始反應降息預期後，才有機會向年初的失土挑戰。

本周操作上，由於中東戰事前景未明，加上有基本面的個股從低點反彈至今多已接近波段滿足區，季底上檔恐會面臨較大的減碼壓力。綜觀之下，只有以籌碼為主的部分生技股線型結構較容易吸引市場做多，或可紀律性操作淺嚐。此外，經濟部已表態贊同調降國內部分商品貨物稅以利對美貿易談判，一旦結果確定，近期觀望的車市買盤，尤其是高價位的進口車有機會恢復，建議投資人可逢低布局。（作者是群益投顧董事長）