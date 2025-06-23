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就市論勢／電源供應、網通 聚焦

經濟日報／ 鄭羽庭 （凱基精五門基金經理人）

盤勢分析

美國5月核心商品價格保持穩定，家居用品與服飾等價格未顯著上漲，顯示關稅效應尚未衝擊終端，惟業者提前準備的較低成本庫存已進一步消化，預期美國6月至7月終端價格將開始調漲。

隨著商品價格將逐步上揚，恐使得企業獲利承壓，屆時通膨年增率預估會略高於3%，聯準會因通膨預期高及就業市場強勁，傾向觀望，待通膨壓力緩解再行動。

台灣5月出口年增38.6%，遠超乎預期，創新高，主因AI產業資本支出擴張。6月出口預估維持成長15%至20%，惟產業獲利淡季與提前備貨效應可能使第3季成長動能放緩，後續走勢取決於關稅談判進度與庫存調整。

整體而言，關稅效應逐步顯現，惟高科技產品需求穩固，例如AI基礎設施、車用電子與高階晶片需求具結構支撐，支持出口動能。

建議投資人短期宜謹慎因應第3季產業獲利淡季以及庫存調整可能帶來的修正壓力。長期來看，台股高科技與AI相關族群因具趨勢潛力，值得逢低布局。

投資建議

預估2025年第2季起，AI伺服器出貨量將逐季攀升，下半年出貨量可望達全年高峰，2025年總出貨量預計較2024年大幅成長。GPU與ASIC晶片需求強勁，特別是客製化推論型AI伺服器，預計2026年出貨將進一步走升。

雲端服務供應商（CSP）仍是AI伺服器主要買家，2025年資本支出預計年增38%，用於資料中心基礎建設與設備投資。

儘管2026年部分CSP資本支出可能放緩，但是自建AI叢集、新興雲端公司與主權基金的需求將填補空缺，推升雲端伺服器市場。未來數年，AI資料中心建置熱潮將延續，2025年並非高峰。

此外，AI伺服器高功耗趨勢推升液冷技術滲透率，帶動液冷供應鏈營收與利潤成長，機櫃組裝、電源供應、網通與高層數PCB等相關廠商也將受惠於出貨放量，特別是下半年市場需求旺盛，投資人可聚焦具成長潛力的相關族群。

伺服器 AI

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