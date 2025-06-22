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關稅議題趨緩 法人：製鞋廠未來仍看好

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美國關稅將於第3季定案，國內法人機構預期，部分客戶第3季末至第4季下單節奏將恢復正常，考量關稅導致成本增加及短期台幣強升等影響，下修 2025 年營收及獲利影響將在5～8%以內。即使考量下修後，目前評價仍在歷史低檔，維持看好鈺齊-KY（9802）、來億-KY（6890）及志強-KY（6768）。

NIKE預計將於26日公告財報，法人認為，其下半年營運仍處低檔，主要原因在新品比重未提升，較難扭轉整體銷售，營收估將年減11%。此外，NIKE為首個品牌針對部分美國產品漲價，以反應關稅增加。雖兩大品牌目前並未直接表示須供應商負擔關稅，然品牌與供應商後續議定季度價格時，將綜合考量所有成本之增加，預期新年度的ASP將較去年小幅下滑。

法人看好，強勢品牌代工廠，今年on將成為鈺齊-KY最大客戶，然於on供應商市占率仍低，預期此客戶將維持過去兩年成長，第2季營收估季增近四成，是鞋廠中表現最佳者。

來億-KY前兩大客戶 Adidas 及 HOKA 需求強勁，雖 Deckers 需供應商共同分擔部分關稅，預期對於來億全年獲利影響僅約個位數，目前股價位階已回到上市以來相對低檔，下半年產能擴張計畫不變，仍是優質選擇。

志強-KY第3季淡季營收將季減，然第4季足球鞋將受惠世足賽之提前拉貨，營運估重回季增。

關稅 美國 營收

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