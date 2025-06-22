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台灣進入無核家園、綠能成未來亮點 法人點名6家台廠受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
光電情境示意圖。圖／Ingimage
光電情境示意圖。圖／Ingimage

台灣正式進入無核家園，政府積極發展綠能，不過再生能源產業仍未能完全彌補缺口，國內大型法人機構預期，電廠利潤佳，綠電商機大，擁有電廠如擁有未來綠色石油，而台灣電價持續上漲下將有利刺激綠電需求提升，台廠開發商如安集（6477）、茂迪（6244）、雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）、天方能源（3073）、進能服（6692）等。

AI科技潮帶動的半導體產業擴廠、電動車推動政策、以及資料中心擴張需求等因素帶動下，預估台灣2032年用電需求較2024年增加逾10GW，2024年～2033年年複合成長率為2.8%。而目前台灣整體電力供給計畫：2025年-2032年新增燃氣組逾30GW，扣除除役機組後，淨增加約為17GW，再生能源方面，政策目標預期太陽能與風電每年共增加約3.5GW 。

台灣最後一座運轉中的核三廠2號機於2025年5月17日正式除役，正式進入無核家園，而台電今年大潭7號機、興達新1、2號機、及台中新1號機共計4.8GW，填補電力缺口，再生能源與燃氣供電量持續攀升。

法人表示，再生能源產業面臨一波三折，累計至2024年底發電量僅12%，離2025年20%仍有一段距離，不過預期在政府持續支持推動下，2026年有望達成目標。

另外，法人指出，台積電（2330）作為全球最大的晶圓代工廠，其製程技術高度依賴電力資源，近兩年總耗電量約240億度，約占台灣總用電量約8~9%，不過隨著持續推進更先進的製程技術，據S&P Global Ratings推算至2030年台積電耗電量將較23年倍增(公司自身預估為330億度，而台積電承諾於2030年達RE60、2040年達RE100，若以330億度計算，2030年光台積電一家企業所需綠電近200億度，而目前台灣再生能源發電量約300億度。

雲豹能源 茂迪 綠電 泓德能源 太陽能 台積電 再生能源

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