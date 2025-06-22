台股神龍擺尾 力守22,000點關卡、周線收黑
加權指數20日上漲42點，收在22,045點，成交量4,638億元。籌碼面部分，三大法人賣超94.9億元，其中外資現貨買超49.1億元，期貨淨空單減少925口至44,461口；投信買超12.5億元，自營商賣超58.2億元。
上周四為6月節美股休市，目前中東地緣政治狀況，美國總統川普的態度反覆，白宮發言人表示川普將在兩周內決定是否打擊伊朗。然而21日川普宣布，美軍已轟炸伊朗三處核設施，也讓中東緊張局勢再度升溫。
永豐期貨指出，上周五台股方面則受美方是否參與戰事影響，權值股的表現震盪偏弱，但台積電最後一盤由平盤翻紅至1,055元，台股逆勢翻紅，而20日市場資金則跑到半導體設備與第3季出貨旺季的光學類股。格局方面台股20日回測前波壓力，尾盤逆勢翻紅力守22,000點大關，投資人仍須留意近期中東局勢變化以及關稅相關動態與事件，恐影響未來行情走勢，另外本周二聯準會（Fed）主席鮑爾將發表半年度證詞、周四輝達（NVIDIA）將召開股東大會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言