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台股神龍擺尾 力守22,000點關卡、周線收黑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

加權指數20日上漲42點，收在22,045點，成交量4,638億元。籌碼面部分，三大法人賣超94.9億元，其中外資現貨買超49.1億元，期貨淨空單減少925口至44,461口；投信買超12.5億元，自營商賣超58.2億元。

上周四為6月節美股休市，目前中東地緣政治狀況，美國總統川普的態度反覆，白宮發言人表示川普將在兩周內決定是否打擊伊朗。然而21日川普宣布，美軍已轟炸伊朗三處核設施，也讓中東緊張局勢再度升溫。

永豐期貨指出，上周五台股方面則受美方是否參與戰事影響，權值股的表現震盪偏弱，但台積電最後一盤由平盤翻紅至1,055元，台股逆勢翻紅，而20日市場資金則跑到半導體設備與第3季出貨旺季的光學類股。格局方面台股20日回測前波壓力，尾盤逆勢翻紅力守22,000點大關，投資人仍須留意近期中東局勢變化以及關稅相關動態與事件，恐影響未來行情走勢，另外本周二聯準會（Fed）主席鮑爾將發表半年度證詞、周四輝達（NVIDIA）將召開股東大會。

川普 台股

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