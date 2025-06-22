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富達國際：美股反彈欠缺廣度 黃金成為資金首選避風港

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美股重回年初高點，投資人或許認為這代表重回2022年10月以來的多頭走勢軌道，但這仍是未知之數。美股也可能正處於大型盤整區間，也就是說，S&P 500指數在4月低點接近5,000點至目前接近6,000點之間震盪。

富達國際認為，美股這波反彈走勢欠缺廣度，市場中突破20天移動均線的股票不多且數量減少，這與股市上升趨勢背道而馳，反映市場存在脆弱性。

而且，傳統上，美國企業獲利能力較強，使美股評價高於歐股。富達國際指出，若兩者獲利差距減少，評價差距也可能收窄。目前美股預期本益約20倍，歐股則約15倍，未來可能一下一上，兩者差距可能趨近於零。

黃金超越歐元，成為全球各國央行持有的第二大儲備資產。富達國際指出，隨著投資人尋求美元及美元計價資產（如美國公債）的替代品，黃金再次成為避險資產首選。2025年以來，黃金受惠於避險吸引力、流動性及儲備地位，漲幅超過所有主要資產類別。

富達國際分析，今年4月金價飆升至歷史新高，打破1980年代創下的舊紀錄，當時中東局勢也曾引發投資人憂慮。最近金價仍在高檔震盪，目前金價走勢與1970年代末期及金融海嘯期間非常相似，而這兩個時期的通貨膨脹及不穩定等情況，也與現今相似。不過，美國在全球的地位及金融基建的不確定性增加，則是推升金價的額外因素。

金價 美股 美國公債

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