除息旺季來臨！聯電華碩領軍 下周除息總金額逾千億元
隨著股東會旺季步入尾聲，上市櫃企業除息旺季來臨，下週將有聯強、聯電、萬海、緯穎、台塑化和華碩等多家企業除息，總金額估計超過新台幣1000億元。
聯強將於23日除息，預計每股配發4元現金股利，總金額約66.71億元。聯電、萬海和緯穎緊接著於24日除息，聯電每股配發2.85016443元現金，總金額達357.87億元，萬海每股配發3.5元現金，總金額98.21億元，緯穎每股配發74元現金，總金額137.52億元。
台塑化和華碩將陸續於25日及26日除息，台塑化每股配發0.8元現金，總金額76.2億元；華碩每股配發34元現金，總金額252.53億元。
聯強等多家企業下週除息，總金額估計超過1000億元，是否掀起一波除息行情，備受市場關注。
目前記憶體市況回溫，尤其DDR4市場需求強勁，現貨價勁揚，美國記憶體廠美光（Micron）財報將於下週出爐，其對記憶體後市展望，也是投資人關心重點。
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