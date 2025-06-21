台股神祕買盤 尾盤掃貨台積 指數黑翻紅

台股昨（20）日多空拉鋸，盤中一度大跌223點，不過月線發揮支撐效應，臨收盤前跌點已縮在百點之內，最後一盤除神祕買盤大舉拉抬台積電3.8萬張，加上追蹤臺灣50指數的二檔重量級ETF盤後生效，使指數瞬間揚升132點、由黑翻紅，終場小漲42點收22,045點，呈現神龍擺尾走勢；單周小跌27點、跌幅0.1%。

根據盤後資料交叉比對分析，昨日最後一盤齊拉台積電（2330）的神祕買盤，大體可分為外資、壽險、國家隊、市場主力等四大族群。其中外資買超最多券商為摩根大通、麥格理、法興、野村等；壽險買盤有富邦、國泰、中國信託等；國家隊以兆豐證券為主。至於主力，以虎尾幫為主，其他還包括各大主力聚集的國票敦北等分點。

台股20日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

加權指數昨天盤中回測20日線，最後一盤在台積電、緯創大單拉抬下，加上追蹤臺灣50指數的元大台灣50、富邦台50等成分股調整，帶動指數由黑翻紅，小漲0.1%，成交量放大到4,638億元，為15個交易日來最高。

盤面上，電子股漲0.6%最強勢，食品股漲0.2%居次，為唯二收漲的二大類股；族群中，則以氫燃料電池、BBU表現亮眼；17檔千金股跌多漲少，以康霈*漲4.2%最亮眼，嘉澤跌4.2%最疲軟。

籌碼面上，三大法人昨日共賣超台股94.9億元。其中外資賣超49.1億元，連二賣、累計賣超262.1億元；投信買超12.5億元，由賣轉買，主要買超凱基金、台新金、第一金等金融股；自營商賣超58.2億元，連六賣、累計賣超417.9億元。八大公股行庫則買超61.6億元，主要買超統一、聯發科、華碩等。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、投信台股研究團隊看法，由於外資買盤動能趨緩，使得指數上攻動能也同步轉弱，預期盤勢將轉為類股輪動格局。其中，AI產業長線前景看俏，加上北美大型雲端業者對高階AI伺服器需求強勁，相關供應鏈包含EMS、散熱、CPO及伺服器機構件等族群，將成為盤面資金輪動的焦點。