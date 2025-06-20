ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 放閃

台股本周受中東地緣政治風險、美聯準會（Fed）主席鮑爾持續釋出偏鷹看法影響，延續高檔震盪，年線再度得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上漲0.72%表現最佳。

市場擔憂以伊衝突增溫，國際油價維持高檔，加上Fed維持利率政策不變，釋出今年有望降息兩次訊號，但警示停滯性通膨風險，台股先漲後跌，險守半年線及22,000點，統計集中市場單周跌27點或0.12%，櫃買市場周線跌4.63點或2.00%，兩市同步終止連二紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，僅四檔績效打敗兩市大盤且繳出正報酬，在盤勢翻空時具避險優勢的富邦蘋果反一N本周漲0.72%，登上冠軍寶座，統一特選台灣5GN、統一微波高息20N、元大ESG高股息N分居二至四，單周漲幅各為0.20%、0.19%、0.10%。