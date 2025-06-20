ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 放閃

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本周受中東地緣政治風險、美聯準會（Fed）主席鮑爾持續釋出偏鷹看法影響，延續高檔震盪，年線再度得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上漲0.72%表現最佳。

市場擔憂以伊衝突增溫，國際油價維持高檔，加上Fed維持利率政策不變，釋出今年有望降息兩次訊號，但警示停滯性通膨風險，台股先漲後跌，險守半年線及22,000點，統計集中市場單周跌27點或0.12%，櫃買市場周線跌4.63點或2.00%，兩市同步終止連二紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，僅四檔績效打敗兩市大盤且繳出正報酬，在盤勢翻空時具避險優勢的富邦蘋果反一N本周漲0.72%，登上冠軍寶座，統一特選台灣5GN、統一微波高息20N、元大ESG高股息N分居二至四，單周漲幅各為0.20%、0.19%、0.10%。

延伸閱讀

台股周線翻黑、三大法人轉賣超244億元 漲幅王飆36.5%

台股上漲42點收22,045點 台積電拉尾盤 上揚20元收1,055元

009811「美股版0050」不是一個人武林！台美版前50大企業全都買起來

高「榮」量 ETF 收下豐厚股利 00919息收51億最高

相關新聞

台股神祕買盤 尾盤掃貨台積 指數黑翻紅

台股昨（20）日多空拉鋸，盤中一度大跌223點， 不過月線發揮支撐效應，臨收盤前跌點已縮在百點之內，最後一盤除神祕買盤大...

ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 放閃

台股本周受中東地緣政治風險、美聯準會（Fed）主席鮑爾持續釋出偏鷹看法影響，延續高檔震盪，年線再度得而復失，追蹤台股標的...

就市論勢／消費性電子 先避開

台股昨（20）日持續承壓，中東情勢與短線累積漲幅，加上接近美國關稅新政90天豁免期到期時間點，市場情緒步入等待消息明朗期；儘管有AI主題擔綱，但盤勢上下震盪超過300點，終場漲42點收在22,045點，守住22,000點關卡，成交量放大至4,519.9億元；周線翻黑。

外資減碼49.14億元 賣超前10名金融股占半數

台股今天在台積電尾盤急拉推升下，指數由黑翻紅，上漲42.24點，收在22045.74點，成交值新台幣4458.78億元。...

不確定因素壟罩、台股年線附近震盪 法人看好五大族群

台股20日在國際市場變數影響下走勢震盪，終場收在22,045.74點，小漲42.24點，漲幅0.19%；本周指數微幅下跌...

台股周線翻黑、三大法人轉賣超244億元 漲幅王飆36.5%

中東戰事緊張，美股期指走弱，台股20日持續震盪，盤中最高22,089.48點、最低21,779.55點，震盪達309.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。