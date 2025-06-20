就市論勢／消費性電子 先避開

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股昨（20）日持續承壓，中東情勢與短線累積漲幅，加上接近美國關稅新政90天豁免期到期時間點，市場情緒步入等待消息明朗期；儘管有AI主題擔綱，但盤勢上下震盪超過300點，終場漲42點收在22,045點，守住22,000點關卡，成交量放大至4,519.9億元；周線翻黑。

就基本面，根據證交所資訊，上市櫃公司4月單月營收年增15.3%，5月年增8.5%，顯示營運情況良好；就資金面，4月美國總統川普暫緩課徵高額關稅後，台股5月回升到2萬點、呈現驚驚漲格局，5月單月外資淨買超上市櫃股票2,043億元，累計前五月淨賣超收斂到4,532.5億元。

投資建議

現階段台股步入整理同時，也在等待多項變數釐清。就盤面類股表現，仍以AI相關主題為多頭核心。但與此同時，台股可能面臨的壓力，除驚驚漲格局讓部分標的累積較大漲幅，第2季來匯市較大波動，可能對第2季財報具體表現產生影響。

接近關稅新政90天豁免期到期時點，接下來川普政策態度將是牽動市場情緒重要關鍵；另一個變數是中東情勢引發的地緣政治問題，包括油價、原物料價格攀升，以及可能伴隨而來、美聯準會最在意的通膨升溫問題。

布局方向，考量AI長期發展潛力，以及全球相關基礎建設需求挹注與成長，AI相關仍是布局主軸。建議投資人可留意具成長題材與政策支持族群，避開消費性電子等族群。

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