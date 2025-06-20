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外資減碼49.14億元 賣超前10名金融股占半數

中央社／ 台北20日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股今天在台積電尾盤急拉推升下，指數由黑翻紅，上漲42.24點，收在22045.74點，成交值新台幣4458.78億元。外資賣超49.14億元，賣超前10名中以金融股居多，有凱基金等5檔。

中東緊張局勢升溫，台股今天上下震盪逾300點，盤中最高達22089.48點，最低滑落至21779.55點，指數多在盤下震盪。外資及陸資賣超49.14億元，投信買超13.21億元，自營商賣超58.29億元；三大法人合計賣超94.22億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，有凱基金、台新金、第一金、富邦金和國泰金等5檔。

受外資賣超影響，凱基金等股價全面收跌，跌幅0.52%至2.08%不等，整體金融類股指數下跌約0.85%。

外資其餘賣超前10名還有寶成、元大台灣50（0050）、統一、群創及中鋼。

外資買超前10名有欣興、陽明、南亞、華南金、永豐金、宏碁、和碩、元大滬深300正2（00637L）、上海商銀及亞翔。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美國是否對伊朗採取行動，是市場關注焦點，尤其原油運輸情況，更值得留意。

外資 凱基金

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