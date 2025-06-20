台股本週小跌27點 上市公司總市值守住71兆元
以伊衝突升級導致市場出現觀望，本週台股小跌27.21點或0.12%，週五集中市場指數收在22045.74點，維持高檔震盪。根據證交所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣71兆280億元，較上週減少409.37億元。
產業別指數方面，本週生技醫療類指數上漲3.02%漲幅最大，塑膠類指數下跌7.14%跌幅最大。其他未含金融類指數上漲0.87點，漲幅近持平；未含電子類指數下跌423.31點，跌幅約2.27%；未含金融電子類指數下跌401.38點，跌幅約2.96%。
本週全體上市股票成交金額為1兆7086億元，股票成交量週轉率為2.12%，成交金額前3名產業為半導體類4826.31億元，占全體上市股票交易金額比重28.25%；電腦及週邊設備類2301.32億元，占比13.47%；電子零組件類2291.27億元，占比13.41%。
累計今年初開盤迄今共110個交易日，集中市場總成交金額為38兆2835億元，市場日平均成交金額3480.32億元，股票成交量週轉率44.84%，股票日平均成交量週轉率0.41%。
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