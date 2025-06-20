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不確定因素壟罩、台股年線附近震盪 法人看好五大族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股20日在國際市場變數影響下走勢震盪，終場收在22,045.74點，小漲42.24點，漲幅0.19%；本周指數微幅下跌27.21點，周跌幅0.12%；保德信全球藍籌ETF（009810）經理人張芷菱建議投資人持續聚焦成長性明確的核心AI企業，及評價較低的消費性電子股、金融、航運類股，另外，看好進入除權息旺季，也可配置殖利率概念股。

統計三大法人本周僅投信力挺台股，連續第6周回補122.01億元，外資轉為減碼83.71億元，自營商賣超282.72億元，三大法人合計賣超244.41億元。

張芷菱表示，以伊衝突導致市場出現觀望態度，大盤也在年線附近整理，消化前一波套牢賣壓，本周全球超級央行周，多數央行選擇利率維持不變，主要也著眼於美國對等關稅的寬限期將在7月9日屆滿、中東戰事緊張，不確定性籠罩下，讓多數決策者不願或無法行動，不過，台灣央行維持利率政策及GDP不變，並下修CPI年增率至 1.81%，代表台灣經濟穩健，對股市仍具正向支持作用。

張芷菱指出，在基本面加持之下，台股獲利仍可望維持雙位數成長，台股第1季繳出優於預期的財務表現，惟對等關稅課徵下打亂第2季訂單節奏，不過企業盈餘展望仍十分優異，根據券商報告預估，今年修正後台股EPS每股盈餘為16.8%的成長率，顯示企業獲利成長動能依然強勁。

張芷菱分析，全球AI需求暴增，台灣半導體成為首要受惠產業，隨著AI人工智慧的進步，資料中心需要更強大的計算能力來處理大量數據，帶動高性能半導體的需求增加，此外，越來越多企業和個人轉向雲端服務，需要大量伺服器和資料中心支持，不僅擴展其基礎設施，更推動台灣半導體需求增長。

張芷菱認為，過去兩年，受惠於全球AI需求大增而帶來的半導體供應鏈商機，使得台股指數頻創新高，本益比也一直位居17倍至21倍區間，今年在關稅的不確定疑慮影響下，目前台股反彈後反覆測試年線位置，現在預估本益比已回到16.7倍左右，不僅低於兩年均值的18倍，更凸顯此時指數的評價面更具吸引力，建議投資人持續聚焦成長性明確的核心AI企業，及評價較低的消費性電子股、金融、航運類股，另看好進入除權息旺季，也可配置殖利率概念股。

台股獲利 AI

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