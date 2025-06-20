台股周線翻黑、三大法人轉賣超244億元 漲幅王飆36.5%

延續近期最受矚目的焦點，以色列與伊朗的衝突事件，目前來看態勢升級的可能，伊森認為美軍介入的可能性正在一步一步上升。 近期美國唯一被承認參與對伊朗行動就只有在伊朗對以色列發動無人機和彈道飛彈襲擊期間提供防禦協助。 雖然以色列官員聲稱美國可能會加入針對伊朗的行動，但白宮否認了這些說法，簡單來說美軍與美國政府在政治語言上都相當克制，雖然川普一直嗆聲，但都還算受控。 但美軍介入中東戰事對市場的影響到底是甚麼？今天伊森來說給大家聽。

2025-06-20 14:44