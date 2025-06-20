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台股周線翻黑、三大法人轉賣超244億元 漲幅王飆36.5%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

中東戰事緊張，美股期指走弱，台股20日持續震盪，盤中最高22,089.48點、最低21,779.55點，震盪達309.93點，收盤前台積電（2330）爆量急拉25元、直接翻紅收高在1,055元，站上5日線，鴻海（2317）、緯創（3231）、漢唐（2404）等也跟著急拉，集中市場指數同步大逆轉，翻紅收高42.24點、報22,045.74點，成交值大增至4,458.8億元，三大法人賣超94.22億元。

累計一周，集中市場跌27.21點、跌幅0.12%，日均量增至3,625.2億元；櫃買指數跌4.63點、跌幅2%，日均量降至915億元，兩市周線皆由連2紅翻黑。三大法人轉賣超244.41億元。個股表現上，玻纖布上游廠德宏（5475）周漲36.52%奪冠，生醫股中天（4128）周跌17.86%最為疲弱。

法人指出，電金雙權值族群仍是台股能否續攻的觀察重點。雖電子股輪動快速、族群表現零星，且強勢股多為爆量卻無力續攻，顯示追價動能轉弱，後市可多留意半導體設備、封測材料、散熱與PCB等，此外，在以伊局勢升溫下，軍工航太族群亦具備題材性關注空間。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超94.22億元，投信買超13.22億元；自營商賣超（合計）58.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.02億元、自營商（避險）賣超45.27億元。

權值股表現上，台積電20日漲1.93%、報1,055元，周漲2.43%；鴻海20日漲0.97%、收155.5元，周跌0.64%；聯發科（2454）20日跌1.19%、收1,250元，與上周持平；南亞科（2408）20日跌2.48%、收58.9元，周漲10.09%；富邦金（2881）20日跌2.08%、收84.9元，周跌1.85%；國泰金（2882）20日跌0.91%、收65.6元，周跌4.93%。

統計本周漲幅前10名個股依序為：德宏漲36.52%、收28.6元；意藍（6925）漲32.42%、收169.5元；遠見（3040）漲25.6%、收55.2元；億泰（1616）漲25.07%、收42.65元；桓達（4549）漲24.68%、收144元；康霈*（6919）漲24.37%、收1,240元；勤誠（8210）漲23.76%、收474元；振發（5426）漲21.56%、收27.35元；柏承（6141）漲20.36%、收13.3元；宏碩系統（6895）漲19.86%、收166元。

統計本周跌幅前10名個股依序為：中天跌17.86%、收23.45元；全域（3067）跌16.8%、收21.3元；皇翔（2545）跌16.44%、收43.95元；瑞儀（6176）跌16.35%、收133元；綠河-KY（8444）跌16.08%、收14.35元；群光（2385）跌14.89%、收131.5元；裕民（2606）跌14.6%、收50.9元；晶技（3042）跌13.78%、收84.5元；倉和（6538）跌13.33%、收93.6元；宏碁（2353）跌13.19%、收31.6元。

自營商 台積電

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