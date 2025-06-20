神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台股20日拉尾盤收紅， 主要功臣為台積電（2330），最後一盤爆出3.86萬張成交量，推升股價收在1,055元， 上漲20元，漲幅1.93%，影響大盤指數約165點，市值27兆3,590億元。

台積電去年第4季每股現金股利4.50002042元除息，總金額1,166.97億元，將在7月10日發放；雖然台積電除息前股價強漲，市場也期待再上演「秒填息」， 不過，6月12日的除息行情卻失靈了，除息後先連跌3個交易日，陷入貼息窘境。

台積電股價17日開始緩步向上回到填息路上， 不過，19日再中斷填息之路股價收黑，20日以1,030元開低，下跌5元， 一度下滑至1,025元，下跌10元，最後一盤再現神秘買單，一口氣拉升股價收在最高的1,055元，市值激增5,186億元， 回到27兆元之上， 市值增達27兆3,590億元。

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.95元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。

若以美元計算，第1季營收為255.3億，年增35.3%，季減5.1%。今年第1季毛利率58.8%，營業利益率48.5%，稅後純益率43.1%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會時重申，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦；魏哲家強調，台積電2024年來的五年複合成長方向也不變；台積電今年第2季營收預期因客戶3奈米強勁需求而復甦，整體晶圓代工2.0將因AI需求持續成長。