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富邦證券推交易累計抽豪禮 月月抽「新加坡迪士尼郵輪探險號」雙人遊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券為嘉惠投資人，即日起至9月底止推出「交易累計月月抽豪禮」活動，有機會抽中「新加坡迪士尼郵輪探險號」雙人遊。富邦證券／提供
富邦證券為嘉惠投資人，即日起至9月底止推出「交易累計月月抽豪禮」活動，有機會抽中「新加坡迪士尼郵輪探險號」雙人遊。富邦證券／提供

富邦證券為嘉惠投資人，即日起至9月底止推出「交易累計月月抽豪禮」活動，凡於活動期間完成線上登記與指定任務，即可獲得抽獎資格，有機會抽中新加坡迪士尼探險號雙人6日遊、Rimowa行李箱等多項好禮。富邦證券更於活動期間內推出「完成任務加碼抽」活動，每月最高還可獲得額外10次加碼抽獎機會，有機會抽中3,000 mo幣。選擇富邦證券交易，回饋好康多！

富邦證券表示，客戶在活動期間內透過活動專屬網頁完成線上登記後，於富邦證券成交台股、海外股票、海外債累計達新台幣5萬元，或是完成國內外期貨(含選擇權)電子交易達5口，即可獲得一次抽獎機會，每月最高可累計25次。此外，活動期間內且為今年首次完成單筆台股電子交易，或約定台股定期定額且扣款成功，還能獲得加倍抽獎機會。

富邦證券也針對存股族或有短期資金需求的投資人，特別推出「完成指定任務加碼抽」活動，投資人於線上登記並首次完成不限用途借貸簽署、不限用途借款成功及股票出借簽署、股票出借成功，皆可參加抽獎，每月最高可獲得10次加碼抽獎機會，有機會抽中3,000 mo幣。

活動詳情，請參閱活動網頁：https://www.fbs.com.tw/Fb2025Q2Disney/index

富邦 台股

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