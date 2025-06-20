以伊衝突升溫、美國介入可能性大增 伊森：美軍若動作恐是油價高點

延續近期最受矚目的焦點，以色列與伊朗的衝突事件，目前來看態勢升級的可能，伊森認為美軍介入的可能性正在一步一步上升。

近期美國唯一被承認參與對伊朗行動就只有在伊朗對以色列發動無人機和彈道飛彈襲擊期間提供防禦協助。

雖然以色列官員聲稱美國可能會加入針對伊朗的行動，但白宮否認了這些說法，簡單來說美軍與美國政府在政治語言上都相當克制，雖然川普一直嗆聲，但都還算受控。

但美軍介入中東戰事對市場的影響到底是甚麼？今天伊森來說給大家聽。

政治上口水戰 軍事上提前備戰

川普說：「如果我們受到伊朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊的全部力量和威力將以前所未有的程度向你們發起攻擊。」

但有意思的地方在於，儘管語言上稍有克制，但在軍事行動上卻不同，伊森研究了這幾天的訊息，發現美軍的行動似乎開始變得清晰。

首先若參考英國下議院的報告，最新報告顯示，伊朗手上約有400公斤左右的60%濃縮鈾，若在福爾多或納坦茲的先進離心機全開，理論上2–3天就能產出第一枚核彈所需的25公斤武器級鈾（WGU），三週左右就能累積9枚份量。

依《核不擴散條約》（NPT）設計，非核武國家理論上不該超過3.67%（商用燃料門檻）。

伊朗今天不只違規，還握有足以衝刺武器級的大庫存，打破了「預警時間」的想像，這比數字本身更令周邊國家緊張。

當然，這也是為何以色列會先行動手的主要原因，以色列長年奉行「寧可提早動手，也不冒晚一步的險」的軍事Doctrine，而伊森判斷，如果美伊之間任何擦槍走火，都可能先從空襲設施、封鎖出口開始，而不一定直奔全面戰。

而這樣的行動首先一定來自空軍的壓制，從6月15–16日深夜開始，30餘架KC-135/KC-46加油機自美國本土起飛，經大西洋抵達德國、西班牙，部分續飛希臘、土耳其，甚至已進入CENTCOM轄區。

今日清晨從英國也可以看到F-35戰機離開英國雷肯希思，三批各4架，沿途每批配一架KC-135加油機直飛地中海，再向中東前置，這是2025年衝突爆發以來第一次一次性移動12架第五代戰機，開源航跡顯示未來48小時內將有12架F-22/F-35進駐波斯灣前沿基地。

而在海軍方面，USS Carl Vinson已在阿拉伯海執勤，USS Nimitz提前西進，預計與Vinson短暫重疊，形成2個航母打擊群。

昨晚尼米茲已經穿越，馬六甲海峽，正橫跨印度洋趕往阿曼灣，準備與已在阿拉伯海的USS Carl Vinson 短暫「雙航母同框」；按照航速，48小時內兩個打擊群航母艦載機就能同時覆蓋伊朗本土。

而美國國防部長Hegseth公開稱「額外防禦能力」目的在保護美軍與盟友，伊森目前整理了相關軍事部屬的狀態，並進行分析討論。

而從各國行動來看，最新的「撤僑雷達」目前還沒到2021阿富汗式的大規模軍機空橋，但多國已把政府人員或僑民往外挪，層次不一，速度明顯加快。

首先看美國。由於華府在伊朗沒有大使館，談不上直接「撤僑」，但國務院6月11日把駐伊拉克大使館的非必要人員和家屬先行「強制撤離」，並開放巴林、科威特外館「自願離任」方案，同步把整個伊朗與波斯灣沿岸列入最高風險區，再次提醒在伊朗的美國人「自求多福」。

印度已經安排學生先搭車到亞美尼亞，再包機回國；首批 110人17日抵達葉里溫，後續將分批飛往德里。

中國外交部亦證實「部分公民已撤到周邊國家」，駐伊朗與以色列使領館正協調下一波轉運。

泰國政府同日下令軍方備妥運輸機，隨時執行撤離，最大原因是有四萬名泰籍移工仍留在以色列農場。

歐洲方面，英國暫時不「包機」，但要求在伊朗與以色列境內的僑民先上網登記，並派領事小組到約旦與埃及邊境接應陸路出境者。

至於台灣外交部6月17日早上回應媒體時表示，已協助16名旅以國人離境，目前統計在以、伊兩國約289人，駐處正透過Line群組與電話保持連絡，並視航空班次或陸路窗口再作下一步安排。

而川普在Truth Social連發多篇貼文，要求伊朗「無條件投降」，並暗示美方「完全掌控伊朗領空」，強度比前天又升一階，並稱以色列與美國為「我們」。

副總統 Vance 稍早受訪說「總統可能採取進一步行動終結伊朗濃縮計畫」，是迄今對「美方主動攻擊」最接近正面表態的一句話，但留了可回頭的條件句。

顯然，戰術層面已經擺好「空優＋長程打擊」，政治層面卻還在用「如果伊朗踩線就開火」的條件句。美軍行動與白宮話術呈現「超前部署、延後授權」的典型威懾結構。

市場該觀察什麼關鍵點？

接下來，讀者可以觀察的是，美國空軍是否真的會將B-2隱形轟炸機派上場，協助以色列攻擊伊朗核設施。

尤其是福爾多（Fordow）地形較深的核子濃縮設施，可能需要巨型鑽 地炸彈（MOP），這種炸彈專為穿透此類目標而設計，而且只有B-2能夠攜帶。

若72小時內若出現B-2或B-1轟炸機抵達中東，代表「炸硬目標」進入最後準備。

當然最後拉回市場來看，伊森認為觀察重點在油價，美軍正式介入雖然代表著衝突擴大，但對市場來說油價才是最重要的影響因子，只要油價不受到刺激衝高，軍事衝突對股市的衝擊就是怎麼下去怎麼上來。

伊朗飛彈越射越少 歐洲談判會有曙光嗎？

尤其隨著時間推移，伊朗的飛彈卻越打越少，不知道是飛彈要射完了，還是說居中斡旋的人越來越多了。

不過就在6月20日今天，歐洲舉行的伊朗外長與歐洲三外長（德國、英國、法國）將在日內瓦對談，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯預計列席。

這是IAEA6月12日正式裁定伊朗「嚴重不合規」、而川普政府向E3下達「兩週決策窗口」後的第一個歐洲介入斡旋的機會。

伊森認為這也是被視為測試伊朗是否願意凍結≥60%鈾濃縮、換取有限制裁鬆綁的關鍵機會。

同時，以色列昨夜空襲伊朗阿拉克重水反應爐、伊朗以飛彈報復，令區域緊張升高。

從賭盤來看，市場認為美國對伊朗軍事行動的機率上升時，油價也同步上漲，若美國對伊朗採取軍事行動，可能導致中東原油供應受影響。

但伊森認為當美軍正式介入時，很有可能就是油價高點，另一種劇本是歐洲若成功斡旋，油價也可能見到高點，若僅延長對話，那油金料維持高檔震盪；今晚可以緊盯談判聲明與華府反應。

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