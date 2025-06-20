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台股上漲42點收22,045點 台積電拉尾盤 上揚20元收1,055元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股20日因台積電（2330）尾盤拉抬，大盤翻正，早盤以21,960.51點開出，終場收22,045.74點，上漲42.24點，漲幅0.19%，成交量4458.8億元。櫃買則收226.55點，下跌2.01點，台積電（2330）收1,055元，上漲20元。

盤面上以類股來看，其中以半導體、其他電子、油電燃氣、生技、居家生活較為強勢，另外則以運動休閒、汽車、資訊服務、玻陶、塑膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、亞翔（6139）、緯創（3231）、勤誠（8210）、廣達（2382）、漢唐（2404）、統一（1216）、鈊象（3293）、緯穎（6669）、康霈*（6919）、祥碩（5269）、環宇-KY（4991）、亞光（3019）、有成精密（4949）、金像電（2368）、聯詠（3034）、保瑞（6472）等。

而量大弱勢的則有，新日興（3376）、台光電（2383）、南亞科（2408）、世芯-KY（3661）、台達電（2308）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、華碩（2357）、華星光（4979）、長榮（2603）、健策（3653）、國巨（2327）、欣興（3037）、貿聯-KY（3665）、華城（1519）、智邦（2345）、陽明海運（2609）、台燿（6274）、神達（3706）等。

統一投顧表示，台灣央行維持利率政策及GDP不變，並下修CPI年增率至1.81%，代表台灣經濟穩健，此外，緯創新廠的產能由輝達全包，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產，代表AI訂單持續成長，台股長線看好。惟近期中東衝突緊張，川普喊出兵伊朗，加上外資空單持續在4.5萬口之上，短線仍須提防高檔震盪。

操作建議低接不追高，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、記憶體、科技材料升級或替代概念、重電、能源及軍工等。

台股 台積電

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