除息秀大不同！威盛、保瑞填息 東陽、瑞儀、全新貼息

台股20日跌破22,000點關卡，大盤指數下挫也拖累除息股的表現，多達10家公司同步除息， 表現則是大不相同。威盛（2388）、保瑞（6472）、久正（6167）、詠業（6792）、立碁（8111）等5檔盤中完成填息，但東陽（1319）、瑞儀（6176）陷入貼息， 盤中重挫逾4%，全新（2455）跌幅也逾2%，京鼎（3413）、致茂（2360）、捷迅（2643）也貼息。

中東緊張局勢升溫持續衝擊台股表現，20日出現電子、金融股及多數傳產股下跌的走勢，指數開低後一度下滑至21,779.55點，下跌223.95點， 不僅跌破22,000點關卡， 也下滑至月線及半年線之下，不過，午盤後跌勢出現收斂。

統計約有16檔個股20日同步除息，除息秀也是大不相同，威盛去年每股純益2.07元，為近3年高點， 去年股息0.2元現金股利20日除息，早盤以62.9元開出後一度衝達63.4元，完成填息。

保瑞每股配發14元現金股利，早盤以791元開出後一度拉升至820元，完成填息；另外，包括久正股息0.2元現金股利、詠業現金股利2.5元、立碁0.9元現金股利，也都在盤中完成填息；另外，銳澤每股配發5.5元現金股利， 也朝著填息前進。

保瑞5月合併營收15.08億元，年減10.65%，若以美元計價則較去年同期衰退約6%，主受台幣升值影響；累計今年前五5月營收83.56億元，年增35.03%；保瑞表示，由於慢性病與精準醫療、消費者健康意識提升，及醫療技術進步等多重因素，共同驅動全球藥品需求持續增加，因此帶動全球銷售業務5月表現。

不過，除息秀遜色的個股也不少， 東陽去年度股利為5.3元現金股利，早盤以103.5元開出後一度拉升至104元， 朝填息前進，但在後繼無力下股價快速翻黑，一度下滑至98.2元， 陷入貼息， 盤中跌幅逾4%。

東陽累計今年前5月合併營收114.32億元， 年增9.64%， 創下新高，自結合併稅前淨利21.74億元，累計稅前EPS 3.55元，創歷年同期次高；若排除兩期匯率因素，較去年同期累計成長23%，為史上最賺前5月。

瑞儀去年股利配發10.61元，早盤以137.5元開出後一度翻紅表升至140.5元，但盤中再翻黑，一度下滑至132.5元， 陷入貼息， 盤中跌幅逾5%；全新每股配發3.218元現金股利，股價開高走低，盤中也陷入貼息。

京鼎每股配發14.42元現金股利，除息秀也是開高走低的表現， 盤中一度拉高至295元，低點則下滑至285.5元，盤中呈現貼息；致茂每股配發9元現金股利，捷迅每股現金股利4.5元，也都陷入貼息。