快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

電金傳齊跌 台股下挫逾220點回測月線

中央社／ 台北20日電

中東緊張局勢升溫，台股今天在電子、傳統產業和金融股同步走跌下，指數開低震盪走低，失守半年線約21929點，盤中下挫逾220點，摜破21800點，回測21779點月線支撐。

至10時50分左右，台股加權指數為21841點，下跌162點，成交值新台幣1783.44億元。

台積電、聯發科、鴻海、信驊和世芯-KY等權值、高價股紛紛震盪走跌，電子類股指數下跌逾1%。

無塵室廠漢唐在客戶美國新廠訂單挹注下，今年前5月累計接單金額達836.76億元，在手訂單金額高達1322.66億元，激勵股價攀高至621元，創下新天價。

傳產股普遍走跌，包括水泥、塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、營建、航運和觀光類股指數盤中下挫逾1%。食品類股指數震盪上漲，表現相對抗跌。金融類股指數盤中下跌約0.45%。

台股 台積電

延伸閱讀

中東戰事升溫市場避險 台股法人賣超、大戶落跑

台股商品五強 績效正點

高「榮」量ETF 吞大補丸

5月證券劃撥餘額 暴增

相關新聞

台股開盤下跌42點 台積電開低5元

台股20日開盤指數下跌42.99點，開盤指數為21,960.51點。台積電（2330）開盤價1,030元，下跌5元。

0050挺進亞洲前十大ETF 台灣唯一入榜

台灣ETF（指數型股票基金）登上國際舞台。根據最新統計資料顯示，元大台灣50（0050）以超過新台幣6650億元的規模，...

中東戰事升溫市場避險 台股法人賣超、大戶落跑

中東戰事似有擴大跡象，市場避險情緒濃厚，台股昨（19）日遭遇主力沉重賣壓，加上三大法人同賣，使台股震盪走低，終場收22,...

5月證券劃撥餘額 暴增

中央銀行昨（19）日公布5月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額增至3.3兆元，連兩月增長且為三個月高點，5月單...

PCB廠強攻AI 大搶商機

PCB廠楠梓電（2316）、高技搶攻AI商機，兩家公司昨（19）日於股東會均釋出AI應用正向展望。楠梓電更強調，今年續拚...

就市論勢／AI、綠能族群 逢低布局

台股自4月9日低點反彈以來，大盤指數彈升約5,000點，這段期間的反彈，部分原因是關稅豁免期間美國與各國展開貿易協商，最終關稅稅率可望降低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。