電金傳齊跌 台股下挫逾220點回測月線
中東緊張局勢升溫，台股今天在電子、傳統產業和金融股同步走跌下，指數開低震盪走低，失守半年線約21929點，盤中下挫逾220點，摜破21800點，回測21779點月線支撐。
至10時50分左右，台股加權指數為21841點，下跌162點，成交值新台幣1783.44億元。
台積電、聯發科、鴻海、信驊和世芯-KY等權值、高價股紛紛震盪走跌，電子類股指數下跌逾1%。
無塵室廠漢唐在客戶美國新廠訂單挹注下，今年前5月累計接單金額達836.76億元，在手訂單金額高達1322.66億元，激勵股價攀高至621元，創下新天價。
傳產股普遍走跌，包括水泥、塑膠、紡織、機電、電纜、玻璃、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、營建、航運和觀光類股指數盤中下挫逾1%。食品類股指數震盪上漲，表現相對抗跌。金融類股指數盤中下跌約0.45%。
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