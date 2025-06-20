0050挺進亞洲前十大ETF 台灣唯一入榜

台灣ETF（指數型股票基金）登上國際舞台。根據最新統計資料顯示，元大台灣50（0050）以超過新台幣6650億元的規模，躋身亞洲前十大股票型ETF，成為台灣唯一入榜的ETF商品，與日本、香港及中國多檔國際級ETF並列，從國民ETF 0050晉升亞洲前十大，也象徵台灣本土投資工具已站上國際舞台。

台灣50分割完成，自18日起恢復交易，市場買氣強勁。0050目前的規模是225億美元，其他在前十大ETF之列的規模，分布在23.39億美元至166.61億美元不等。

政府積極推動亞洲資產管理中心，國內終於有ETF進入亞洲ETF規模前十大，可見台灣ETF市場的潛力。

統計結果顯示，亞洲規模前十大的ETF，大部分都是日本所發行的ETF，包括了東証股價指數ETF、日經225指數ETF等等。

法人分析，從整體區域ETF發展觀察，日本ETF市場背後有「Government Pension Investment Fund（GPIF，日本政府退休金投資基金）」、「日本銀行（BOJ）」與大型壽險公司等政策型機構進場；中國大陸ETF則由國企、地方政府、企業年金與保險資金等政策資金主導，搭配銀行與資產管理公司資金投入。

相比之下，台灣ETF雖以自然人投資人為主體，但透過低費用率與靈活的產品策略，逐步擴大市場規模，在競爭激烈的亞洲市場中突圍而出。

法人指出，0050今年初宣布調降費用率後，已成為台股ETF中費率最低的代表性商品。搭配近日分割動作，投資門檻降至5萬元以下，使更多散戶能以定期定額方式「存整張」，促使市場參與度顯著提升。

值得一提的是，針對台灣投資人關心的「如何參與境外市場」議題，目前台灣法令已提供多元跨境投資管道。除了台灣掛牌的ETF外，投資人亦可透過證券商複委託機制，參與美股、港股、日股等金管會指定交易所的商品。雖然部分新興市場如上海與深圳證交所尚未納入指定清單，但法人指出，這並不妨礙投資人透過本地市場參與陸股行情。

此外，若符合「專業投資人」資格者，如法人金融機構或高資產自然人，也可透過券商提出申請，在風控完備條件下進一步參與尚未全面開放的市場。金管會亦持續就國際監理合作備忘錄（MOU）洽簽進行溝通，未來不排除擴大開放指定市場範圍。

法人認為，台灣ETF市場在自然人投資力撐下持續壯大，結合複委託與本地ETF配置策略，已為投資人開啟跨境投資的多元入口。法人樂觀看待，隨著投資教育深化與商品多樣化，台灣投資人將有更多機會穩健參與國際資本市場。