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6月國民經濟信心調查：景氣展望與股市樂觀指數同步走揚 風險偏好轉正

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
時事題：民眾對於投資債券 ETF 的目的、想法與影響因素等調查。(國泰金控/提供)
時事題：民眾對於投資債券 ETF 的目的、想法與影響因素等調查。(國泰金控/提供)

國泰金控發布2025年6月國民經濟信心調查結果：景氣展望與股市樂觀指數同步走揚，風險偏好再度轉正。

民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步回升：國發會最新公布4月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。6月調查顯示，景氣現況樂觀指數反彈至-41.3，展望樂觀指數亦同步走揚至-32.7。大額消費意願指數上升至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.6。買房意願小幅下降至-47.1，賣房意願則反而小幅上揚至-26.8。

63%民眾預期2025年經濟成長率低於 3%，68%民眾預期通膨高於2%：主計總處2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率 3.1%，通貨膨脹率1.88%。6月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上升至2.61%，63%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.30%，68%民眾認為2025年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於2025年經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

美中緊張情勢趨緩，國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒短期上揚；隨著美中貿易戰緊張情勢趨緩，全球經濟數據短期穩健，國際股市震盪偏升。6月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續上揚至-5.5，風險偏好指數同步轉佳至1.5。

民眾投資@@@債券ETF@@@目的、想法與影響因素等調查

債券 ETF 是一種在交易所上市的基金，專門投資於一籃子債券。這次調查結果顯示：49%民眾在未來一年會維持既有的債券 ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中，12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出 (買進後短期賣出)，30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出 (買進後持有較長期)；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

針對未來一年債券ETF投資的主要影響因素，6月調查結果顯示：50%民眾認為未來一年川普關稅或稅改政策為影響債券ETF投資的主要因素，16%民眾會因美國及台灣經濟數據好壞來決定債券ETF投資，各有 14%民眾主要受聯準會升降息影響及新台幣升貶值決定。

這項調查於2025年6月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收12,718份有效填答問卷。

債券ETF ETF

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