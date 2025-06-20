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台股除權息旺季火熱 高息股後市不淡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一台灣高息動能ETF(00939) 配息記錄(資料來源：Bloomberg)
統一台灣高息動能ETF(00939) 配息記錄(資料來源：Bloomberg)

隨著台股企業開始陸續除權息，近期高息股成為投資最熱關鍵字。統一投信表示，2024年台股整體上市櫃企業獲利成長，營收甚至創下歷年新高，有利2025年企業股利配發情況優於去年。6月開始，台股進入除權息旺季，使投資人期待配息入帳。統一台灣高息動能ETF（00939）公布7月配息，每受益權單位配0.068元。

00939將在7月1日進行第12次收益分配，實際每單位可分配金額將於6月27日公告，參與這次配息的最後買進日為6/30，配息預計7月23日到帳。統一投信表示，00939過去11次配息，皆完成填息，且已連續五次僅一天就填息。

統一投信表示，00939追蹤的指數6月進行成分股調整，調整後的產業比重較之前更為分散。其中，金融股比重大幅增至3成以上，而電子、傳產(非金電)類股比重分別約為四成及三成以下，且新納入成分股的今年現金股利配發金額，多數較去年調升。

面對中東區域衝突和逐漸逼近的對等關稅暫緩大限，不確定性因素使近期股市呈現震盪。統一投信表示，00939追蹤的指數聚焦台股優質高息股，具備企業股息保護特色，在市場波動時有機會成為投資人資產配置中的下檔支撐。加上適逢台股除權息旺季，建議投資人可伺機分批進場布局高股息ETF，參與高殖利率股後市行情。

統一投信提醒，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，且基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

月配息 台股

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