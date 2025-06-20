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Marvell 上調資料中心市場規模 法人看好台積電受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI大廠Marvell將2028年資料中心潛在市場規模（TAM）預期，從750億美元上修至940億美元，並持續和台積電（2330）合作更先進N2製程，法人機構指出，雖下半年大環境因素無法控制，但台積電維持競爭力領先，隨著AI帶動而成長，可將不利因素降低，表現將優於同業。

Marvell舉行「客製化AI投資人說明會」（Custom AI Investor Event），透露明確信號，AI晶片從通用GPU走向ASIC。Marvell不再只是一個晶片設計公司，而是AI公司興建基礎設施的關鍵合作夥伴。

分析師指出，Marvell先前就釋出和台積電合作N2的計劃，台積電預期2025年半導體產業仍將維持雙位數成長，AI需求將持續推升先進製程與產能擴充。AI處理器（包括CPU、AI加速器與GPU、邊緣運算與終端裝置AI）營收預計今年將再倍增，2024~2029年年複合成長率接近45%，市場需求強勁。AI晶片出貨2021~2025年成長12倍，AI成為驅動半導體產業的最大動能。

台積電維持預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍。其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦，市場目前預估台積電今年每股獲利（EPS）在58~61元間。

台積電 AI

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