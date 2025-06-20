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台股開盤下跌42點 台積電開低5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

台股20日開盤指數下跌42.99點，開盤指數為21,960.51點。台積電（2330）開盤價1,030元，下跌5元。

群益投顧表示，美國可能直接介入以伊戰事，指數拉回測試前低，年線得而復失，短期均線維持偏多架構，但收盤小破12日線，短線技術面有轉為整理壓力。盤面以個股表現為主，續以短多熱門標的，技術面操作因應。

操作題材可留意：

1.Marvell看好自研AI，ASIC後市成長可期─Marvell上調2028年資料中心潛在市場規模預估，從2024年的750億美元上修至940億美元，對客製AI晶片預估，更一口氣從原本的430億美元上修至550億美元。透露出AI晶片正從通用GPU走向高度客製化ASIC的強烈訊號，相關ASIC業者後市營運可期。

2.蘋果摺疊產品有影，Hinge族群提前慶祝─媒體報導，據供應鏈消息透露，蘋果摺疊產品已進入新產品導入 階段，可望在2026年第4季亮相，除了果粉不斷敲碗的iPhone摺疊機外，還有折疊iPad，可望進一步催動更多摺疊式電子產品問世，為關鍵零組件的Hinge產業帶來新一波成長。

美國金融市場周四（19日）逢聯邦假日六月節休市一日，美股標普500指數期貨合約19日盤中跌0.9%，報5,978.5點，道瓊工業指數期貨也跌0.9%左右，那斯達克100指數期貨跌逾1%。

周五（20日）迎來美國「三巫日」，與股票、指數股票型基金（ETF）和指數掛鉤的選擇權合約當天到期，總規模超過6兆美元。可能是史上最高紀錄。值得注意的是，這次的選擇權到期日落在美國金融市場休市日隔天，道瓊市場數據顯示，這至少是2000年來頭一遭。

三大法人周四集中市場合計賣超286.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超212.9億元，投信賣超20.7億元，自營商（自行買賣）賣超19.5億元，自營商（避險）賣超33.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加490口至1,916口，其中，外資淨空單增加336口至45,386口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加999口至232口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.9。VIX指數上升1.23至26.01。外資台指期買權淨金額-0.5億元 ; 賣權淨金額-0.2億元。整體選擇權籌碼面偏空。

美國 期貨合約

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