PCB廠強攻AI 大搶商機

PCB廠楠梓電（2316）、高技搶攻AI商機，兩家公司昨（19）日於股東會均釋出AI應用正向展望。楠梓電更強調，今年續拚轉型，維持營收年增雙位數百分比的目標，在AI相關高速運算、 工業應用包含工業電腦與強固電腦兩大領域皆已看到成效。

楠梓電總經理陳志康強調，公司積極轉型AI布局，必須要投資新設備。楠梓電已規畫今年資本支出約4億元至6億元，較去年約2億多元倍數成長。

隨著產能持續拉高，楠梓電透露，目標今年AI相關高速運算（HPC）營收占比逐季提升，2025年營收占比預估達18%至19%。為第4季設備全數到位，產能可望再放量。

楠梓電近年持續優化生產結構，公司目標營運隨產品組合優化，能回到往年水準。

楠梓電提到，整體訂單能見度達8、9月，AI相關直達第4季，按照既定目標推進，初步看來第3季是今年營運高峰，惟匯率波動是外部不確定因素。

海外布局方面，楠梓電提到，持續考慮在泰國等東南亞國家增設據點，仍以成本考量為主，屆時將依客戶訂單需求設立產能。楠梓電既有新加坡據點僅提供銷售服務並無製造，目前暫無具體計畫；轉投資滬電的泰國廠順利，楠梓電投資滬電泰國廠持股約1%。

高技則預估，今年底AI伺服器營收比重上看五成，目前台灣廠區已滿載，正積極擴充產能。

擴廠進度上，高技提到，新廠本周正式過戶，第3季開始整理，今年目標先填滿已在使用的一樓與二樓產能，明年希望三廠整體達到產能滿載。

高技先前已規畫今年資本支出設備10億元，目前按照計畫推進。海外布局方面，泰國子公司已設立，製造廠暫無急迫性，仍看客戶需求，目前以台灣製造為主。