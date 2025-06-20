5月證券劃撥餘額 暴增

中央銀行昨（19）日公布5月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額增至3.3兆元，連兩月增長且為三個月高點，5月單月暴增762億元，為一年來最大增量；央行經研處副處長曹體仁分析，主要是台股指數自4月9日反轉回升後，5月持續上漲，帶動證券劃撥存款餘額走揚。

央行資料顯示，台股5月平均股價指數21,271點，單月大漲1,713點，為兩個月高點，散戶投資信心回籠，為證券劃撥存款餘額回升的主因。

央行表示，受到新台幣匯率「暴力升值」影響，5月外匯存款餘額8兆4,008億元，為2022年10月以來、逾兩年半最低；單月驟減4,347億元，年減幅高達9.36%，為逾22年來最大減幅。

新台幣匯率5月暴升2.088元、狂升6.98%，寫36年來單月最大升幅，因匯率升值因素，外匯存款餘額大舉縮水至8兆4,008億元，為逾兩年半最低，單月驟減4,347億元，年減幅9.36%，為逾22年來最大。

央行指出，外資匯入後，暫時停泊閒置資金的外人新台幣存款帳戶，5月底減至1,644億元、月減31億元，曹體仁分析，主因有二，一是外資4月賣超台股、5月轉為買超，二是今年5月獲配的現金股利較去年同期減少。

央行昨天公布，因活期性存款年增率上升，5月M1B年增率升為1.97%，另外，放款與投資年增率下降，導致M2年增率降至3.33%。