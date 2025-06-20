中東戰事升溫市場避險 台股法人賣超、大戶落跑

中東戰事似有擴大跡象，市場避險情緒濃厚，台股昨（19）日遭遇主力沉重賣壓，加上三大法人同賣，使台股震盪走低，終場收22,003點、大跌353點，險守22,000點關卡，成交量萎縮至3,379億元，失守年線。

台股昨日在市場賣壓大舉出籠下，指數開低走低，盤面19大類股全盤盡墨，電金傳齊聲下挫，其中尤以航運股重挫4.7%，跌幅居冠，電子股大跌逾1.5%，題材股也難逃修正，包括USB 4.0、重電能源、工具機與玻璃基板等全面回檔，僅軍工族群受惠地緣政治題材逆勢上攻，包括豐達科（3004）、雷虎、漢翔等逆勢大漲，成為盤面亮點。

台股19日觀盤重點

三大法人昨日賣超286.6億元，其中，外資賣超212.9億元，由買轉賣；投信賣超20.7億元，由買轉賣；自營商賣超52.9億元，連五賣、累計賣超359.6億元。八大公股行庫則進場護持，買超52.2億元，由賣轉買。

除法人同站賣方，市場上不少主力大戶昨日也紛紛落跑，壓抑指數開低收低。根據盤後資料交叉比對分析，昨日賣壓較大的市場主力，包括高知名度的虎尾幫、市場大戶聚集地的元大總公司、多位當沖大戶集散地的凱基台北、以隔日沖大戶為主的富邦建國等。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，隨著6月底投信、自營商與集團季底作帳行情進入倒數階段，對指數具一定撐盤效果。

儘管台股昨日跌破短期均線與年線，不過，多頭格局尚未瓦解，首先，技術面呈現「一底比一底高」，自4月低點17,360點反彈後，底部呈現愈墊愈高的多頭型態；第二，指數仍守穩中長期均線，成為下檔強勁支撐；第三，長線漲跌家數比走升，顯示投資氣氛不悲觀。

不過，國際風險仍須關注。美國總統川普表態將於7月9日前對貿易談判進展緩慢國家調升基礎關稅，加上新台幣升值恐壓抑出口動能，中東局勢緊張亦推升油價與通膨預期。需等待局勢明朗後，台股才有機會進一步挑戰前高。