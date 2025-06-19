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季底作帳行情將啟動！法人看台股「底氣三重奏」
台股近來在地緣政治干擾與指數高檔震盪下出現技術性修正，不過法人仍正向看待，認為多頭格局尚未瓦解，仍有望醞釀新一波攻勢。從技術面、籌碼面到基本面，市場正堆疊出「三大」正向訊號，成為支撐台股的底氣。
首先，技術面呈現「一底比一底高」型態，自4月低點17,360點反彈後，呈現底部越墊越高的多頭型態；第二，加權指數仍守穩中長期均線，成為下檔強勁支撐，有助形成中期撐盤力道。第三，長線漲跌家數比走升，顯示投資氣氛並不悲觀。
事實上，隨著6月底季底作帳（投信、自營商、集團）行情啟動，盤面可望「兵多將廣」。類股方面，法人解析，AI供應鏈仍是焦點，尤其輝達（NVIDIA）GB200突破良率瓶頸、第2季開始放量，帶旺台系PCB、玻纖布、散熱、機殼等供應鏈營收，市場看好類股間比價效應將接力點火。
台積電（2330）也在股東會釋出利多，指出先進製程供不應求，2奈米下半年將量產，帶動廠務工程、特用化學、再生晶圓、高階封裝等相關業者受惠。法人建議，同步關注位階偏低、基本面題材浮現的矽光子、重電、機器人等族群，有望啟動補漲行情。
但國際變數仍不可輕忽。川普對貿易談判不滿，預告將在7月9日前對談判緩慢國家調升基礎關稅，疊加新台幣升值，恐壓抑出口動能；中東局勢緊張也升高油價與通膨預期。不過，短線震盪之下，台股多頭型態尚未遭破壞，法人認為，逢回仍可擇優布局具產業成長性與籌碼優勢的族群。
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