快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

季底作帳行情將啟動！法人看台股「底氣三重奏」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股近來在地緣政治干擾與指數高檔震盪下出現技術性修正，不過法人仍正向看待，認為多頭格局尚未瓦解，仍有望醞釀新一波攻勢。從技術面、籌碼面到基本面，市場正堆疊出「三大」正向訊號，成為支撐台股的底氣。

首先，技術面呈現「一底比一底高」型態，自4月低點17,360點反彈後，呈現底部越墊越高的多頭型態；第二，加權指數仍守穩中長期均線，成為下檔強勁支撐，有助形成中期撐盤力道。第三，長線漲跌家數比走升，顯示投資氣氛並不悲觀。

事實上，隨著6月底季底作帳（投信、自營商、集團）行情啟動，盤面可望「兵多將廣」。類股方面，法人解析，AI供應鏈仍是焦點，尤其輝達（NVIDIA）GB200突破良率瓶頸、第2季開始放量，帶旺台系PCB、玻纖布、散熱、機殼等供應鏈營收，市場看好類股間比價效應將接力點火。

台積電（2330）也在股東會釋出利多，指出先進製程供不應求，2奈米下半年將量產，帶動廠務工程、特用化學、再生晶圓、高階封裝等相關業者受惠。法人建議，同步關注位階偏低、基本面題材浮現的矽光子、重電、機器人等族群，有望啟動補漲行情。

但國際變數仍不可輕忽。川普對貿易談判不滿，預告將在7月9日前對談判緩慢國家調升基礎關稅，疊加新台幣升值，恐壓抑出口動能；中東局勢緊張也升高油價與通膨預期。不過，短線震盪之下，台股多頭型態尚未遭破壞，法人認為，逢回仍可擇優布局具產業成長性與籌碼優勢的族群。

台股 台積電

延伸閱讀

台股除權息旺季火熱 高息股後市不看淡

三大法人聯手賣超288.75億元 台股22000關保衛戰開打

台股下跌353點收22,003點 台積電下跌20元收1,035元

美恐攻伊朗重挫台股之外 法人曝還有這個大隱憂

相關新聞

季底作帳行情將啟動！法人看台股「底氣三重奏」

台股近來在地緣政治干擾與指數高檔震盪下出現技術性修正，不過法人仍正向看待，認為多頭格局尚未瓦解，仍有望醞釀新一波攻勢。從...

三大法人聯手賣超288.75億元 台股22000關保衛戰開打

台股19日在中東戰事升級、聯準會（Fed）透露「鷹」蹤之下，由台積電（2330）退出5日線領跌，盤面各大類股一片漆黑，加...

台股大跌不怕 野村投信喊出這五大投資利多

美國聯準會（Fed）降息節奏可能推遲、以伊戰爭局勢緊張，台股19日開低走低，在東亞股市表現最為疲弱。不過，野村投信投資策...

台股下跌353點收22,003點 台積電下跌20元收1,035元

台股19日重挫，早盤以22,238.1點開出，終場收22,003.5點，下跌353.23點，跌幅1.58%，成交量3,3...

蘋果摺疊機2026年上線？軸承三雄飆風起 新日興亮燈漲停

在以伊衝突升級、地緣政治風險高漲，加上美國聯準會維持高利率不變，台股19日重挫逾300點，回測22,000點整數關卡，盤...

美恐攻伊朗重挫台股之外 法人曝還有這個大隱憂

台股從清明節後的低點強彈逾5,000點，近期陷入整理區間，19日更在以伊戰事恐擴大，外傳美國可能攻打伊朗的衝擊下，大盤指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。