就市論勢／AI、綠能族群 逢低布局

經濟日報／ 朱映蓉（野村平衡基金經理人）

盤勢分析

台股自4月9日低點反彈以來，大盤指數彈升約5,000點，這段期間的反彈，部分原因是關稅豁免期間美國與各國展開貿易協商，最終關稅稅率可望降低。

此外，相較於其他產業較為疲弱的需求，AI相關的需求依然強勁，美國四大CSP企業不僅維持AI的資本支出金額不變，Meta更提高了資本支出，AI相關產業的訂單能見度至少可到第3季，因此在這波反彈走勢中，不少AI相關類股股價已來到或超越今年3月的高點。

不過，隨著大盤與AI類股來到相對高檔，加上後續仍有不確定因素，近期已可見到部分資金逢高調節的動作，預期台股短期內將以區間整理為主。

投資建議

今年整體走勢較為震盪，接下來市場仍將面對幾項不確定及負面因素，短期需先留意中東局勢變化，若以伊衝突進一步擴大，將導致油價走高並造成通膨壓力。

此外，預計7月中旬起企業財報季展開，第2季弱勢美元將反映在財報表現上，加上屆時關稅稅率應已確定，企業對於未來展望也會考慮關稅影響，將影響投資氣氛，使股價面臨回檔壓力。

因此，高檔時適度調節並在低檔時回補，會是較合適做法。AI族群因需求強勁，前景持續看好，若遇拉回仍適合加以布局；內需股方面可留意綠能族群表現，尤其看好儲能與售電相關類股。

關稅 台股 AI

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