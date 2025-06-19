量價齊揚股 盤面焦點

台股昨（19）日因外資反手調節，失守5日、10日線及年線，盤面淪為個股題材表現，新日興（3376）、雷虎等法人買超強勢股，展現「量價齊揚」格局，後續仍具輪動上漲機會，專家建議可掌握節奏逢低擇優布局。

美聯準會（Fed）利率決策會議維持基準利率不變，並下修美國今年GDP成長率、上調核心通膨預期，主席鮑爾持續釋出偏鷹訊號，加上以伊軍事衝擊仍未降溫，美股四大指數漲跌互見，台股昨日開低走低，回測22,000點關卡。

盤面上漲家數僅約12%，資金持續尋找獲利機會，以法人近五日買超逾300張，且昨日帶量收高的強勢股來看，新日興、達興材料、雷虎、漢唐、營邦、台達電、富世達、晟銘電、瑞昱、jpp-KY等，逆勢上漲0.4%至9.9%不等。

中東緊張情勢升溫，國防自主重要性再度獲得市場重視，激勵軍工類族群走強，無人機與無人艇研發商雷虎昨日股價漲5.6%收66元，一根中紅K突破上檔半年線壓力，蓄勢挑戰70元關卡，波段強漲約四成的jpp-KY，獲外資持續加碼，股價強勢整理。

隨著輝達（NVIDIA）GB200伺服器量產出貨及AI ASIC伺服器需求暢旺，AI供應鏈仍是短多關注焦點，落後補漲的營邦昨日股價漲1.3%收328.5元，收復半年線，台達電、富世達、晟銘電等相關個股都在近日高檔附近震盪換手。

展望台股後市，大型本國投顧分析，就技術面來看，大盤失守10日線後，日KD指標死亡交叉且開口擴大，尤其6月11日指數創下波段新高，但K值出現背離現象，後續將有回測季線可能，建議操作除了應避免追高外，宜採短打來靈活因應。