台股大跌不怕 野村投信喊出這五大投資利多

美國聯準會（Fed）降息節奏可能推遲、以伊戰爭局勢緊張，台股19日開低走低，在東亞股市表現最為疲弱。不過，野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，台股將愈震愈高，在籌碼乾淨等五大利多下，長期投資價值浮現。

統計至19日，目前盤面上三檔主動式台股ETF均為正報酬，當中又以主動野村臺灣優選（00980A）收盤價11.08元最高，掛牌以來績效持續打敗大盤。野村投信在率先推出國內首檔主動式台股ETF後，趁勝追擊，19日宣布推出該公司第二檔主動式ETF、國內首檔市值型主動式台股ETF-野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）。據了解，野村投信今年早已規劃募集兩檔主動式ETF，如今已經推進至第二檔，內部目標是主動式台股ETF在今年規模挑戰百億元規模。

野村投信投資策略部副總黃宏治表示，當初向證期局送件募集主動式台股ETF時，一次就送兩檔ETF，但兩檔架構規劃不同；野村臺灣增強50主動式ETF的特色之一是台灣首檔市值型主動式台股ETF，原因在於一般主動式台股ETF，單一個股持股上限為10%，但因野村投信符合主管機關躍進計畫資格，可申請放寬至三成，因此符合市場上市值型產品定義。

至於野村臺灣增強50主動式ETF持股超過三成的個股是否為台積電（2330），黃宏治表示，雖然大家想當然爾以為是台積電，但不一定，將視市場而定。

展望台股後市，野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，台股將愈震愈高，而看好台股有三大原因，一是融資餘額在底部，籌碼乾淨；二是企業長期獲利展望佳，預期今年企業獲利成長率約13%，已較4月美國對等關稅甫宣布時下修至12%，再回彈至13%，因而從評價面來看，怎麼看都比去年便宜；三是2024年上市公司獲利創歷史次高，有助企業股息發放；四是美國科技巨頭的資本支出不手軟，證明AI為長期趨勢，對台灣AI供應鏈有利；第五是輝達（NVIDIA）近期頻頻傳出訂單大進補好消息，台灣供應鏈跟著起飛。

但漢遠進一步表示，台股2025年EPS應可呈現雙位數成長，給予台股下檔支撐，且經驗顯示，聯準會降息有助資金回流新興市場，有助提振台股表現，再者，目前彭博預估本益比已經降至16倍，略低於近五年平均值，長期投資價值浮現。

野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳也表示，近年來台股市值型指數勝出大盤機率達約八成，是帶動台灣相關市值型ETF成長的重要關鍵。野村臺灣增強50主動式ETF是以富時台灣50指數長期報酬潛力為基底，擁三大優化策略，包含(1)擴大打擊面：從市值50大增加至上市櫃市值前150大，先比對是否符合野村投資池，取其交集，接著導入質化分析，深入分析公司財務基本面、產業前景與未來潛力，透過擴大打擊面，投資廣度三倍跳，由廣而深、逐步篩選個股與建構投資組合。(2)基本面研究：每檔股票皆經野村台股投研團隊針對各面向進行分析，透過專業團隊主動「汰弱」「擇強」有感升級，基金投資策略將綜合考量市值，以及個股基本面調整投資比重，讓整個投資決策更趨嚴謹。(3)汰弱擇強：透過量化分析選出最佳的50檔個股，也就是人機合一方式，透過質化分析結果，運用野村獨家基本面計量模型予以量化，最後再依據市值+因子綜合評估，優精選前50檔納入投組，因此，不只是選市值，更加入野村台股團隊全方位基本面研究，野村臺灣增強50主動式ETF不受限於指數成分股，將值得投資的個股留下、差的個股降低權重甚至剔除，建構50檔具有基本面底氣的台灣大型股票組合，追求本基金長期資本成長的投資機會，打造三位一體的最佳投資組合，以期獲得比指數更好的長期表現。

根據公開說明書，本基金第一大持股最高上限為30%，若以當前台股市值最大個股，此配置彈性可望相對完整掌握護國神山的成長潛力，同時兼顧發掘其他質優的潛力股、並避開基本面疲弱的權值股，有助市值型投資潛力再升級，讓經典的台灣50指數再進化，主動投資更增添強勢動能。