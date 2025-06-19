三大法人聯手賣超288.75億元 台股22000關保衛戰開打

台股19日在中東戰事升級、聯準會（Fed）透露「鷹」蹤之下，由台積電（2330）退出5日線領跌，盤面各大類股一片漆黑，加上長榮（2603）填息路沒走穩，尾盤落水翻黑，大盤一度下探至21,973.04點、重跌383.69點，終場則下跌353.23點、收22,003.5點，驚險守住兩萬兩千關，成交值縮減至3,301.9億元，三大法人轉賣超288.75億元。個股方面，漲幅王為軸承三雄之一的新日興（3376），人氣王則由南亞科（2408）拿下。

台股近期在利空消息夾擊下，22,000點關卡反覆測試，19日更是跌破5日線與年線，市場氣氛偏保守。法人建議，短線操作策略要「低接不追高」，選股上聚焦流動性強、規模大的權值股，並搭配技術面轉強或有明確題材的個股，同時務必做好資金控管，避免重壓單一標的。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超214.73億元，投信賣超21.07億元；自營商賣超（合計）52.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.53億元、自營商（避險）賣超33.41億元。

盤面上，成交量超過10萬張個股僅剩4檔，且股價僅人氣王南亞科收高，其餘皆跌。依序為：南亞科成交量234,881張，股價漲2.2%、收60.4元；元大台灣50（0050）成交量166,230張，股價跌0.99%、收47.1元；華邦電（2344）成交量151,906張，股價跌0.25%、收19.6元；群益台灣精選高息（00919）成交量110,803張，股價跌0.65%、收21.56元。

股價收漲停個股也僅11檔，新日興勇奪漲幅王。依序為：新日興漲9.98%、收220.5元，成交量44,875張；新復興（4909）漲10%、收72.6元，成交量6,863張；遠見（3040）漲9.97%、收50.2元，成交量4,021張；意藍（6925）漲9.96%、收154.5元，成交量1,777張；全福生技（6885）漲9.96%、收37.55元，成交量2,251張；旭暉應材（6698）漲9.93%、收31元，成交量1,691張；佰研（3205）漲9.92%、收49.3元，成交量3,791張；台揚（2314）漲9.89%、收7.89元，成交量550張；宏碩系統（6895）漲9.82%、收151元，成交量593張；鴻呈（6913）漲9.59%、收120元，成交量549張；凱崴（5498）漲9.49%、收10.15元，成交量5,286張。

成交值超過百億個股僅3檔，依序為台積電成交值248.42億元，南亞科成交值141.62億元，長榮成交值125.52億元。