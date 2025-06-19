台股下跌353點收22,003點 台積電下跌20元收1,035元

台股19日重挫，早盤以22,238.1點開出，終場收22,003.5點，下跌353.23點，跌幅1.58%，成交量3,301.9億元。櫃買則收228.56點，下跌3.23點，台積電（2330）收1,035元，下跌20元。

盤面上以類股來看，全數呈現下跌，其中以航運、油電燃氣、居家生活、數位雲端、電機機械較為弱勢，另外則以金融保險、水泥、塑膠、紡織、電機機械、電器電纜、玻陶等較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，長榮海運（2603）、華城（1519）、聯發科（2454）、波若威（3163）、緯穎（6669）、廣達（2382）、貿聯-KY（3665）、聯鈞（3450）、鴻海（2317）、信驊（5274）、智邦（2345）、華邦電（2344）、國泰金（2882）、緯創（3231）、英濟（3294）、神達（3706）、祥碩（5269）等。

而量大撐盤的則有，南亞科（2408）、新日興（3376）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、台達電（2308）、勤誠（8210）、瑞昱（2379）、大量（3167）、兆利（3548）、康霈*（6919）、金像電（2368）、智原（3035）等。

統一投顧表示，FED今日凌晨公布最新利率決策，維持利率不變，點陣圖表示，今年底前仍有兩次降息的可能性；FED主席鮑爾在會後表示將觀察川普關稅對通膨的影響後再行動。台股18日在0050分割恢復交易首日出現爆量交易，推升台股重回年線之上，短線技術指標再度轉強，在5日線未跌破前，仍有機會再挑戰本波高點。惟18日台指期結算後，外資空單持續轉倉並增加逾4.5萬口之上，仍須提防高檔震盪。

操作建議低接不追高，選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並控制資金配置，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、記憶體、科技材料升級或替代概念股、重電、能源及軍工等。