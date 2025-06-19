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蘋果摺疊機2026年上線？軸承三雄飆風起 新日興亮燈漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
在大盤殺聲隆隆之際，分析師郭明錤拋出「蘋果最快將於2026年推出首款摺疊iPhone」預測，激勵相關供應鏈強勢走升。（圖／AI生成）
在大盤殺聲隆隆之際，分析師郭明錤拋出「蘋果最快將於2026年推出首款摺疊iPhone」預測，激勵相關供應鏈強勢走升。（圖／AI生成）

在以伊衝突升級、地緣政治風險高漲，加上美國聯準會維持高利率不變，台股19日重挫逾300點，回測22,000點整數關卡，盤面類股一片慘綠。然而，在大盤殺聲隆隆之際，分析師郭明錤拋出「蘋果最快將於2026年推出首款摺疊iPhone」預測，激勵相關供應鏈強勢走升，特別是「軸承三雄」逆勢點火，成為盤面亮點。

郭明錤指出，蘋果目前正積極規劃摺疊機產品線，預計2026年起量產，螢幕可能由三星顯示（Samsung Display）供應，至於機身關鍵結構如轉軸等零組件尚未定案。消息一出，市場資金湧入相關個股，「軸承三雄」中的新日興（3376）率先挾近4.5萬張大量衝上漲停220.5元，兆利（3548）、富世達（6805）盤初也分別一度勁揚逾9%、5%。

在資金擁護下，零組件族群同步受到拉抬。鴻呈（6913）快攻漲停鎖死，楠梓電（2316）、凱崴（5498）、金像電（2368）、台達電（2308）等也紛紛走高。不過，富世達挑戰800元整數關卡受壓，盤中漲幅收斂至0.5%以下，高檔震盪仍待突破。

根據TrendForce統計，2024年全球摺疊機出貨量預估約1,780萬支，占智慧型手機市場約1.5%，預期至2028年將成長至4.8%。目前市場由三星、華為、小米、OPPO、vivo等品牌為大，若蘋果正式參戰，預料將掀起產業結構洗牌，推升整體滲透率與市場動能。

法人表示，蘋果若真的入局，將為摺疊機供應鏈帶來成長契機，包括轉軸模組、面板、玻璃蓋板與摺疊柔性電路等零組件廠商有望受惠。

蘋果 美國聯準會 漲停 新日興 富世達

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