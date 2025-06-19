美恐攻伊朗重挫台股之外 法人曝還有這個大隱憂

台股從清明節後的低點強彈逾5,000點，近期陷入整理區間，19日更在以伊戰事恐擴大，外傳美國可能攻打伊朗的衝擊下，大盤指數開低重挫，有法人坦言， 戰爭因素之外， 還有一個更需要重視的隱憂， 就是在基本面的表現上，今年的高峰可能落在第1季，第2季及第3季將是最差的兩季，所以，敏銳的投資人提早逢高先落袋為安。

台股受到美國總統川普關稅政策的衝擊，清明節假期後出現重挫，一度下探至17,306.97點，之後反彈往上拉升，一度衝達22,470.1點，短線大漲5,163.13點，主要領攻的是電子股，包括權王台積電（2330）、老AI股、伺服器、機殻等。

台股本波從低反彈衝高且收復年線之後，近日則出現逢高賣壓，大盤指數陷入整理，19日以22,238.1點開出，下跌118.63點，美國總統川普周三再召開戰情室會議討論中東衝突，雖未明白說明是否加入以色列摧毀伊朗核濃縮計畫，但外傳美國可能在24小時內攻伊朗，中東衝突情勢擴大的衝擊下，指數一度下探至21,981.68點， 下跌375.05點，跌破22,000點關卡。

資深分析師簡伯儀表示，受中東衝突情勢擴大影響，美國電子盤表現弱勢，出現解套獲利，觀察台股大盤出現較大賣壓，上櫃指數連續2個交易日都是回檔走勢，簡伯儀強調，若是以伊戰事擴大，可能讓油價與通膨走勢增添變數，短線來看，大盤短期均線有失守狀況。

也有法人坦言，除了美國恐攻打伊朗的影響因素之外， 其實更要留意的是第2季及第3季上市櫃公司基本面的表現，目前因關稅暫緩實施後所引爆的拉貨潮可能到本周就結束，以時間來推算， 若是7月9日、10日時關稅未再延長， 預期廠商下周起將不再出貨， 6月的營收可能比5月還差。

除了出貨的時間較5月少之外，還有一個是匯率的問題，新台幣兌美元在5月出現急升，6月則是微升，法人預估，兩個月下來，新台幣升值約11~12%，這部分恐將影響第2季的獲利表現， 也就是第2季營收雖然增加，但獲利可能被匯兌損失吃掉。

法人進一步說明，第2季因大量出貨，將呈現營收成長， 但獲利不如預期，第3季的營收表現上， 如果美國關稅政策未再延長，營收恐將較第2季大幅下滑，不過，若匯率持穩，獲利則還有待觀察；因此，以獲利來看，今年第1季最高，第2季及第3季最差，第4季出現反彈。

法人強調，台股已強彈超過5,000點，若8月公布的半年報表現不如預期，將影響第3季的表現，出現修正的機會相當高，但是，若等到財報公布時才緊張，已經來不及了，可能有不少敏銳的投資人、法人已嗅到訊息，提早逢高調整，甚至在6月的中下旬就已展開動作。

法人認為，面對後續的修正， 在操作上要擇優布局，高出低進，採區間操作，可以留意AI族群包括玻纖布、CCL、PCB、組裝、零組件、伺服器等，漲多拉回後低接。