台積電陷貼息第6天！盤中跌破5日線最低來到1,030元

台積電（2330）於12日除息迄今陷入貼息第6個交易日，隨著台積電ADR收黑，19日盤中台積電跌破5日線最低來到1,030元。法人觀察，若美股不振台積電此次填息時間恐將拉長，台積電最近一次季配息除息填息最久是13個交易日，更早則有15個交易日。

台積電11日收盤價為1,065元，除息參考價1,060元，除息後收盤價近期最高1,045元尚未完成填息。

法人分析，美國聯準會6/18決議將基準利率維持4.25%至4.5%，符合市場預期；主席鮑爾釋出偏鷹訊號，表示將觀察川普關稅對通膨影響後再行動，將2025年美國經濟成長率預期下調至1.4%、上調核心通膨預估至3.1%。18日美股四大指數漲跌互見，那斯達克指數與費城半導體指數小漲、道瓊指數與S&P 500 指數小跌，輝達（NVIDIA）漲0.94%、台積電ADR跌0.19%。

美國商務部6/17公布5月零售銷售較4月下滑0.9%，跌幅超過市場預期之負0.5%，創今年來最大降幅，為2023年底來首次連兩個月下滑；該數據走弱主因係物價高漲導致民眾支出謹慎。美國零售銷售數據短期走弱引發市場關注經濟前景變化影響半導體需求。