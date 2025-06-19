快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

台積電盤中下跌25元 台股跌逾300點失守年線

中央社／ 台北19日電
台股下跌示意圖。圖／AI生成
台股下跌示意圖。圖／AI生成

台股今天開低震盪走低，盤中一度下跌375.05點至21981.68點，失守年線約22284點，權王台積電領跌，盤中下跌25元。今天資金則輪動至CPO矽光子概念股及航太軍工概念股。

加權指數11時5分為22029.06點，下跌327.67點。電子股下跌1.1%、金融股下跌0.7%，代表中小型股票的櫃買指數下跌逾1%。

觀察電子權值股盤中表現，台積電下跌25元為1035元。鴻海下跌2元為154元，聯發科股價為1270元，下跌15元。

CPO矽光子概念股中，弘凱、波若威和聯亞盤中皆上漲逾1%。

航太軍工概念股盤中表現亮眼，包括台揚以7.89元攻上漲停、豐達科上漲逾6%、雷虎上漲逾8%。

資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，受到中東衝突情勢擴大影響，美國電子盤表現弱勢，出現解套獲利。觀察今天台股大盤，盤勢出現較大賣壓，上櫃指數連續2日為回檔走勢，若以伊戰事擴大，可能讓油價與通膨走勢增添變數，也會增添大盤短期均線失守的可能性。

概念股 台股 台積電

延伸閱讀

台股創高有望？他剖析利多利空求解答 網熱議：年底上看26000

人氣台股ETF除息、分割後甜甜價 存股族可撿便宜布局

半導體大老按讚技術領先 蔣尚義：台積未來十年非常穩

台股上攻外資連買三天 權值股表態 大盤指數重登年線

相關新聞

台積電盤中下跌25元 台股跌逾300點失守年線

台股今天開低震盪走低，盤中一度下跌375.05點至21981.68點，失守年線約22284點，權王台積電領跌，盤中下跌2...

台股波動擴大、早盤跌逾300點 金融股表現優於大盤

聯準會維持今年降息兩次的預測，但2026-2027年降息步伐明顯放緩，每年僅預期降息一次，反映出停滯性通膨風險仍存。在中...

台股早盤跌近200點 台積電開低10元

台股19日開盤指數下跌118.63點，開盤指數為22,238.1點，早盤跌近200點，最低來到22,158.88點。台積...

台股上攻外資連買三天 權值股表態 大盤指數重登年線

台股昨（18）日在台積電、大型金控等權值股出面表態，引領台指期拉高結算，開低走高終場漲145點收22,356點，重登5日...

0050一拆四 首日交易爆量

元大台灣50（0050）昨（18）日為一拆四後首個交易日，多空激烈交戰，寫下兩大紀錄：一，次級市場成交量25.26萬張，...

券商5月賺70億 今年第二高

台股5月受惠關稅議題鈍化，外資大舉回補，挾量收復21,000點關卡，證券業獲利同步回升。臺灣證券交易所昨（18）日公布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。