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台股波動擴大、早盤跌逾300點 金融股表現優於大盤

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台股示意圖。（聯合報資料照片）
台股示意圖。（聯合報資料照片）

聯準會維持今年降息兩次的預測，但2026-2027年降息步伐明顯放緩，每年僅預期降息一次，反映出停滯性通膨風險仍存。在中東情勢持續不安下，美元指數19日早上揚至99之上，而台股開盤1小時後重挫逾300點，跌幅達1.4%左右。金融股早盤表現優於大盤，跌幅僅約0.8%，成交量前兩名分別為彰銀（2801）及中信金（2891）。

FED主席鮑爾FOMC會後記者會強調關稅對通膨的影響可能更加持久，使得美債殖利率在FOMC會後小幅走高。

原物料市場則由地緣政治主導，中東緊張情勢支撐金價，但美元走強壓縮漲幅；原油因伊朗拒絕美國要求、市場擔憂軍事衝突而小幅上漲。

法人認為，川普關稅政策不確定性將持續影響各市場表現，預期7-8月經濟與通膨數據將逐步反映關稅衝擊，市場波動性可能加大。

降息 關稅 通膨

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