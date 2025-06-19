台股早盤跌近200點 台積電開低10元

台股19日開盤指數下跌118.63點，開盤指數為22,238.1點，早盤跌近200點，最低來到22,158.88點。台積電（2330）開盤價1,045元，下跌10元。

群益投顧表示，美國參議院決定899法案延後至2027年實施且關稅將調降，讓各國鬆口氣；美國FOMC會議決定維持利率不變，符合市場預期。關稅戰逐漸降溫，中東局勢隨著美軍擴大部屬而烏雲密布，提前拉貨現退潮跡象，多空交雜將使台股在長線多頭格局，呈震盪向上走勢。

時序進入投信與集團季底作帳行情，6月底前將有245檔個股除息，預計配發5,245億元現金股利，資金活水可望投入台股，為新一波上漲動能。台股指數再度站上年線，短線能否守穩將成為上攻最大挑戰；選擇基本面佳、未來營運展望樂觀的個股擇優謹慎偏多操作。

操作題材可留意：

1.輝達（NVIDIA）加持-Switch2效能大躍進─任天堂Switch 2近期在日本、美國等主要市場正式開賣，銷售成績斐然；最大亮點是導入輝達最新神經渲染與AI技術，等同內置RTX顯示卡，使整體效能大增10倍，並可提供全新多畫格生成功能與增強超解析度。

2.AI加持-AR/VR功效如虎添翼─蘋果預告未來將推出AR眼鏡，深度整合語音助理Siri和視覺智慧技術，Meta、谷歌、小米等科技巨頭亦紛紛積極研發擴增實境眼鏡；隨著AI軟硬體技術大躍進， AR/VR效能進步，AI加持下，相關產品將更輕薄短小且實用性大增。

周三（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,171.66點，下跌44.14點、跌幅0.1%；S&P500指數下跌0.03%；那斯達克指數上漲0.13%；費半指數上漲0.52%。台積電ADR跌0.19%，收在213.50美元，較台北交易溢價19.6%。

美國聯準會（Fed）18日一如預期維持利率不變。在聲明中，決策官員維持今年降息兩次的預期，但有越來越多的人預期不會降息。此外，官員們還略微放緩降息的預期步伐，呈現出在2026年和2027年各降息25個基點的預期。主席鮑爾在利率會議後表示，隨著美國總統川普的關稅影響滲透到消費者，物價預計將在夏季上升。

三大法人周三集中市場合計買超122.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超116.1億元，投信買超18.9億元，自營商（自行買賣）賣超18.3億元，自營商（避險）買超6.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,290口至1,426口，其中，外資淨空單增加3,649口至45,050口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加103口至767口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在19,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01上升至1.06。VIX指數下降0.18至24.78。外資台指期買權淨金額-0.6億元 ; 賣權淨金額0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。