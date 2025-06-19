內線交易防範宣導 回響熱

臺灣證券交易所指出，今年5月舉辦四場次「防範內線交易宣導會」，邀請上市公司董事、公司治理主管及內部稽核主管，總計吸引近600人參加，迴響熱烈，未來將持續深化宣導，與市場參與者攜手強化法遵觀念，守護市場秩序。

「內線交易行為」涉及未公開重大資訊的濫用，不僅違反市場公平交易原則，亦可能對企業聲譽與股東權益造成嚴重損害，長期來被視為破壞資本市場公平性的重大違法行為。

為協助企業防範此類風險，證交所宣導課程規劃「內線交易法規解析」、「內線交易監理與實務常見疑義」、「內部控制與內線交易防範暨常見缺失」等三大主題，針對證券交易法相關規定詳盡說明，結合實務常見案例，解釋違規可能產生的刑事責任與民事賠償風險。

此次課程亦說明相關內部人在知悉影響股價的重要資訊後，於訊息尚未對外揭露或公開未逾18小時期間內，應避免操作相關股票或有價證券，以防誤觸法令。

企業應建立健全內部控制流程，落實資訊源頭管理，防範可能引發內線交易不當行為。