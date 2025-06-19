券商5月賺70億 今年第二高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股5月受惠關稅議題鈍化，外資大舉回補，挾量收復21,000點關卡，證券業獲利同步回升。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商5月稅後純益70.4億元，較前一月成長57.7億元或456.9%，今年第二高。

證交所統計，台股今年波動加劇，操作難度升高，不少投資人紛紛退場觀望或減碼經營，累計前五月全體證券商稅後純益219.9億元，較去年同期減少196.4億元或47.1%。

市場轉向「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」，加上美系大型雲端服務供應商（CSP）維持強勁資本支出等AI利多題材頻傳，台股5月擺脫對等關稅陰霾，逐步收復季、半年、年線等關卡，氛圍翻多，帶旺證券商營運表現。

證交所分析，集中市場5月總成交值約6.7兆元，較上月成長8.68%，單月經紀業務稅前純益59.5億元，較上月62.5億元下滑4.8%，持續扮演券商主要獲利來源。

其他業務方面，5月自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務稅前純益回升至21.2億元，較前一月虧損24.2億元轉虧為盈；證券商5月承銷業務稅前純益9.4億元，亦較前一月虧損6.2億元表現轉佳。

觀察今年前五月證券商獲利狀況，經紀手續費收入隨大盤總成交值減少，經紀業務稅前純益331.8億元，較去年同期減少11.1%；自營業務稅前純損5.6億元，較去年同期獲利123.5億元轉差；承銷業務稅前純益17.8億元，年減48.7%。

展望後市，法人指出，台股自4月9日低檔反彈超過5,000點，漲幅不小，又逢國際利空干擾，難免回檔，所幸多方格局未遭破壞，行情仍震盪偏多。

證券商 台股

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