台股上攻外資連買三天 權值股表態 大盤指數重登年線

台股昨（18）日在台積電（2330）、大型金控等權值股出面表態，引領台指期拉高結算，開低走高終場漲145點收22,356點，重登5日線、年線等關卡。外資持續敲進116.1億元，6月累計轉為淨買超48億元，有機會挑戰連二個月買超。

三大法人昨日買超127.0億元，其中外資買超116.1億元，近六日最多，連三買，光台積電一檔敲進94.3億元或9,012張，奇鋐、台光電、金像電、華城、南亞科在10.7億至17.8億元不等。外資在台指期留倉淨空單大增3,649口達45,050口，是6月3日以來新高水準。

台股6月受端午連假及新台幣兌美元匯率急升等影響，外資2日大舉提款538.6億元，所幸後來縮手，至昨日止13個交易日僅五日賣超，累計金額由最多淨賣超671.1億元，已轉為淨買超48億元。

觀察外資6月買超標的，以台積電743.2億元最多，聯發科201.2億元、奇鋐148.2億元分居二、三，漢唐、信驊、第一金、鈊象、京城銀、永豐金、長榮航等前段班在52.1億至96.4億元不等，主要分布於人工智慧（AI）供應鏈及金控股。

投信單日買超18.9億元，連四買、累計買超179.3億元，主要受惠投資人參與除息效應；自營商賣超12.2億元，連四賣、累計賣超306.7億元；八大公股行庫逢高調節27.2億元，終止連三買，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股面臨中東地緣政治、美聯準會（Fed）利率決策會議、川普關稅、高檔獲利及解套賣壓等變數干擾，但技術面及籌碼面仍偏多看待，短期高檔震盪機率大，建議高出低進、汰弱留強。