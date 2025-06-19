就市論勢／上游石化、貨櫃股 有撐

盤勢分析

中東局勢升溫，伊朗放話可能封鎖荷莫茲海峽，國際市場戒備。這一舉動若成真，恐將使得因紅海危機而緊張的航運情勢雪上加霜。

台股持續在年線上下來回震盪，昨（18）日台指期結算後，外資淨空單口數從4.1萬加碼至4.5萬口。

投資建議

油價上升直接受益者，首先是上游石化產業。當布蘭特原油價格自70美元震盪至80美元甚至挑戰100美元整數關卡時，台塑化（6505）、台塑等塑化族群成為受惠焦點。

另外一個受惠族群是海運業。在「地緣風險壓力+供應鏈繞道」前提下，航運費率會被推高，成為船公司可以轉嫁成本、甚至提高報價的籌碼。長榮、陽明等貨櫃股近期股價便有反應，反觀航空業則因油價占營運成本比重高，股價受壓。