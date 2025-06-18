經理人預期未來五年可能表現最佳的資產：國際股市勝過美股

根據彭博資訊等外電新聞援引，於美中新一輪貿易談判之後、中東地緣政治情勢升溫之前，所進行的6月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒升溫，有淨46%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，對比前兩個月分別有淨59%與淨82%的受訪者如此預期，預期經濟將軟著陸的經理人由61%上升至66%，預期經濟甚至不會著陸的經理人由3％攀升至16%。當被問及未來五年可能表現最佳的資產時，54%的經理人認為是國際股市(International Stocks)、23%的經理人認為是美股，13%經理人認為是黃金、5%的經理人看好債市表現。此外，經理人對於川普大而美法案對促進經濟的影響態度保留，59%的經理人認為該法案在未來六個月內不會對美國經濟活動帶來實質提振效果，反而有81%的經理人認為將加劇美國財政赤字壓力。

在資產配置方面，全球股票的配置從5月的淨13%減碼回升至淨2%減碼，其中，美股配置由淨38%減碼上升為淨36%減碼，對於歐股配置則由淨35%加碼小幅縮減至淨34%加碼，對於新興股市的配置由淨11%加碼攀升至淨28%加碼，為2023年8月以來最高水準。對於債券的配置比重則下降，由5月的淨1%減碼轉為淨5%減碼。

在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續三個月霸榜最擁擠交易。

以上資料依據彭博資訊，6月美銀美林經理人調查於6月6至12日進行，對管理5,230億美元資產的190位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美國與中國貿易談判達成框架協議、與其他國家的談判則持續進行，金融市場對於關稅衝擊經濟前景的擔憂持續降溫，然而以伊衝突升溫為全球金融市場投入變數，由雙方懸殊的軍事實力來看，預期整體衝突應不致擴散或持續太久。本周關注美國聯準會動向，投資人將由聯準會政策聲明尋找降息路徑的蛛絲馬跡，而隨著90日的關稅暫緩期期限將至，預期美國關稅議題相關訊息將持續牽動市場表現，值此眾多不確定性籠罩之際，建議投資人建構「多元分散」投資組合應對，核心配置首選平衡型基金，債券靠攏以中短天期持債的「中性利率曝險」的複合債及非投資等級債，爭取收益機會，股市布局首選科技及創新科技產業，非美元資產看好日本及印度股票型基金，或以日圓避險股份參與，空手者可將5~10%資金配置於黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓(Todd Brighton)表示，美國經濟仍維持堅韌，不過貨幣政策、財政政策與貿易政策的不確定性可能影響投資人信心與廣泛股市表現，持續密切觀察金融條件以評估未來經濟表現與聯準會政策。近期在醫療、科技與民生消費股看到選擇性機會，市場波動導致非投資級債利差擴大與殖利率顯著彈升，提供具吸引力的投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕(Matthew Cioppa)表示，從2022年AI推出至今僅約兩年半，但此前AI核心技術已經發展多年，若以此作為AI商業化的起點，兩年半來消費者市場對AI的需求和採用率已經非常高，事實上，目前正處於AI指數級增長階段的風口浪尖，真正引領這一時代的是2025年才剛開始興起的「AI代理」，即「數位勞動力」，它能推理複雜問題、上網預訂、進入系統提取資料，未來有望在各行各業看到AI代理，還將看到AI代理重大突破，數兆美元的生產力承諾將開始逐漸成真。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深董事總經理暨富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)表示，預期印度可以輕鬆保持其作為全球成長最快的主要經濟體的地位，至少到 2029年之前，GDP成長率將保持在6.5%水準左右。所得成長與中產階級崛起的趨勢繼續同步發展，預計印度富裕與中產階級人口將增加四億人，尤其是印度最富裕階層的人數可能會成長三倍，在此背景下，對消費、數位化與醫療保健等主題抱持著很高的投資信念。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，近期非投資級債企業基本面仍具支撐，資產負債表堅韌，槓桿比相較於過去一季下滑，且低於歷史平均，企業獲利展望仍屬中性偏有利。供給面有限，今年至今仍處於供不應求，雖然面對經濟風險利差有所擴大，違約狀況仍僅溫和增加，因為整體非投資級債企業的資產負債表良好，預期個別機會將持續成為驅動績效表現的最重要因素，聚焦於精選持債。