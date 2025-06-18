三大法人擴大買超127億元 0050、DRAM雙雄霸榜人氣前三

台股18日受惠台積電（2330）牽手聯發科（2454）、鴻海（2317）聯袂收高，南亞科（2408）爆量鎖漲停，以及重電、零組件、數位雲端等多方點火，加上金融股發揮穩盤作用下，終場集中市場續漲145.14點、報22,356.73點作收，再度站上5日線、年線，成交值續增至3,820.08億元，三大法人擴大買超127.1億元。

統計三大法人18日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超117.37億元，投信買超23.19億元；自營商賣超（合計）13.46億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.37億元、自營商（避險）買超4.9億元。

盤面上，今日最風光族群非記憶體莫屬，DDR4飆漲引爆記憶體多頭噴發，華邦電、南亞科成交量分別達194,445張、182,323張，僅次於分割回歸的人氣王「0050」；股價表現上，南亞科股價收漲停59.1元，且終場排隊買單仍高掛逾3萬張，帶動十銓、廣穎連袂漲停，分別收高在80.5元、27.95元，華邦電也大漲4.8%、報19.65元。

統計今日成交值超過百億元個股共5檔，且股價全面收高。依序為：台積電成交值396.81億元，股價漲0.96%、收1,055元；長榮成交值146.09億元，股價漲0.61%、收246.5元；元大台灣50成交值116.21億元，股價漲0.87%、收47.57元；南亞科成交值105.26億元，股價漲9.85%、收59.1元；華城成交值100.78億元，股價漲7.99%、收595元。

收漲停個股共25檔，股價多集中在中低價族群，百元以上僅勤誠等8檔，成交量超過萬張的則有南亞科、晟銘電、新日興、英濟、勤誠等5檔。依股價漲幅排序為：蔚華科收61.6元、台灣銘板收71.5元、郡都開發收20.4元、十銓收80.5元、麗嬰房收6.29元、勤誠收463.5元、凱崴收9.27元、綠界科技*收58.5元、桓達收138元、聚積收64.2元、佰研收44.85元、楠梓電收47.7元、英濟收42.2元、京晨科收62.3元、新日興收200.5元、南亞科收59.1元、勤美收27.35元、廣穎收27.95元、上品收257.5元、意藍收140.5元、晟銘電收135元、兆利收129.5元、柏承收14.65元、六方科-KY收158元、生合收107.5元。

而今日人氣王則由元大台灣50（0050）以成交量244,622張奪得，股價漲0.87%、報47.57元。