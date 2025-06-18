權值股穩盤、題材股助攻 台股上漲145點收22356點

中東局勢未見緩和，歐美股市下挫。台股今天開低走高，在台積電等權值股穩盤，題材股助攻之下，終場指數上漲145.14點，收在22356.73點。投顧分析，台股重返年線關卡，後續仍要觀察基本面，不排除高檔震盪。

台股今天以22135.83點開低，早盤下探22104.68點，下跌逾百點，盤中指數反攻勁揚，躍上年線約22290點關卡，高點至22370.25點。

台股加權指數終場上漲145.14點，收22356.73點，漲幅0.65%，成交金額新台幣3820.08億元；電子股漲0.73%、金融股漲0.9%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.28%。

觀察權值股走勢，台積電早盤由黑翻紅，終場上漲10元，收1055元，漲幅0.96%，鴻海、聯發科收紅，漲幅都在1%以內，發揮穩盤效果。

DRAM市場供不應求，傳出台灣最大DDR4供應商、台塑集團旗下記憶體大廠南亞科通知客戶暫停報價，南亞科今天股價攻上漲停板鎖住，收在59.1元，華邦電、威剛漲逾4%。

貨櫃三雄即將除息，長榮將在19日進行，每股將配32.5元的現金股利，今天股價小漲，爆出5.8萬張大量，投資人卡位除息行情，也帶動萬海股價走揚。

元大台灣50（0050）完成分割，今天恢復交易，股價從6月10日分割前的188.65元降為47.16元，降低投資人入手門檻，今天股價收紅，成交金額躍居台股第3名。

市場傳出，蘋果正積極布局「摺疊iPhone」，軸承大廠新日興、兆利均鎖漲停。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，中東局勢風險升高，加上因關稅提前拉貨的紅利恐告一段落，台股今天逆勢收高，重返年線關卡，令市場有些意外，由於對等關稅議題尚未解決，加上經濟基本面有走壞疑慮，預料台股後續仍會呈現高檔震盪格局。