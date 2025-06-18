三本柱撐腰 台股第3季風雨生信心

趁著關稅90天豁免期間，台股加權指數近來逐步收復川普「解放日」以來跌幅，統一投信台股團隊分析，待關稅談判明朗化，預期第3季台股起伏將較上半年和緩，呈現區間整理格局。展望第3季，AI蓬勃發展帶動多重族群長線商機、記憶體產業供不應求致價格上揚，及期待下半年美聯準會啟動降息為市場注入資金活水，這三大因素將為台股表現形成支撐。

上半年台股加權指數最高與最低點差距超過6,600點，起伏之大史上罕見。邁入第3季，台股市場情緒面已大致消化關稅帶來的利空衝擊，目前市場普遍預期關稅稅率有望低於「解放日」所宣布的數字。近期各項經濟指標也顯示，美國經濟仍具韌性，且通膨預期已見高回落，聯準會尚有啟動降息的空間，降息循環仍是現在進行式；台灣則受惠於拉貨潮，財政部預估上半年出口表現將創下歷史新高紀錄。美台經濟基本面穩健，有助於市場信心回籠，市場

波動幅度可望趨於溫和，預期台股加權指數將在21,000-24,000點區間整理。

各產業表現上，AI應用需求暢旺，將持續扮演推動台股的火車頭。全球科技大廠為角逐AI商機啟動軍備競賽，加上各國競相投入主權AI基礎建設，將嘉惠供應鏈上下游的台灣企業。看好AI伺服器需求增溫，CoWoS先進封裝產能進入長線成長期；用於提升算力的ASIC特殊應用晶片也將替半導體、水冷散熱產業帶來高速發展契機。

同時，隨著AI跨入實體應用領域，在AI PC浪潮興起、今年10月Windows 10作業系統退場，以及摺疊筆電問世等三大因素推波助瀾下，是否將帶動新一波換機潮，值得投資人關注。重電及儲能產業也將成為AI發展過程中，最急迫的剛需產業之一，再加上川普大力推動製造業回流美國，電力設備需求大幅上升，預期台灣重電類股將因此受到激勵。

統一投信台股團隊指出，雖然部分消費性電子零組件因下游海外廠商超前囤貨，墊高上半年基期，連帶影響下半年恐迎來動能放緩的逆風，但整體而言，AI產業擴張趨勢明確，尤其在CSP(雲端服務供應商)龍頭業者資本支出維持高檔的挹注下，有利於台廠獲利長線上升。此外，沉寂已久的記憶體產業迎來轉機，國際原廠減產致使NAND Flash、DRAM供需吃緊，報價不斷回升，將是後市可期的黑馬族群之一。