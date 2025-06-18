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00726B 重要公告！國泰投信：新興投等債具優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰新興投等債ETF（00726B）18日公告，00726B配息日期將調整至月中，除息時間改至月底，國泰投信表示，考量投資人配置債券多半希望在享有息收，調整配息日期希望能滿足投資人在現金收益上的需求，市場多數債券ETF的除息日期約在月中，將時間錯開，期望能更有利於各類型受益人，對於每月的資金運用進行更精準的規劃。00726B最新一次除息日期為7月28日，配息發放日為8月21日。

國泰新興投等債基金經理人江宇騰表示，00726B追蹤彭博新興市場五年期以上美元息收投資等級債(中國大陸除外)指數，為季配債券ETF，主要投資新興市場主權、新興市場類主權及新興市場優質公司債，可掌握多元債息的優勢，有機會提升投資收益，投資國家包含沙烏地阿拉伯、印尼、智利、墨西哥、秘魯、匈牙利等，觀察債券信用評級，截至5月31日，以BBB級債券為主，占比達68.37%，以及19.96%的AA級債券、9.6%的A級債券，多元配置於不同信用債券，有望降低投資收益波動度，保護資產收益。

國泰投信ETF研究團隊指出，川普上任後政經局勢動盪，4月IMF下調今明兩年全球經濟成長率至2.8%與3.0%，不過相比成熟市場，新興市場仍維持較高的經濟成長，且多數新興市場國家通膨降溫速度較快，有助於各國維持寬鬆政策，不僅有助借貸環境改善，也意味著新興市場債券有更多潛藏的資本利得空間。其中，沙烏地阿拉伯今、明兩年預期有3.0%與3.7%正成長，高於去年的1.3%，豐富的能源礦產成為沙烏地阿拉伯的經濟後盾，力抗關稅逆風，建議投資人債券配置中，可藉由新興市場投資機會，分散全球政經不確定性。

截至6月11日，彭博新興市場美元債券總報酬指數今年以來上漲3.78%，高於彭博美國總體債指數的2.69%，顯見新興市場債具有可發展空間，國泰投信認為，新興市場債具備存續期間較短的特性，不僅利率具長期投資吸引力，在今年利率大幅波動下，表現也仍具韌性，除此之外，各國相繼降息有助企業財務正向發展，給予新興市場債券表現機會。

新興市場 債券ETF

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